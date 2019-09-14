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Была «Мисс Бикини» станет миссис Стати: Молдавский миллионер Габи Стати и модель Анастасия Фотаки помолвлены
14.09.2019

Похоже, что совсем скоро самый завидный жених и успешный бизнесмен заключит одну из важнейших сделок в своей жизни.

С тех самых пор, как стало известно, что Анастасия Фотаки закрутила роман с одни мз самых завидных холостяков Молдовы, в светской кишиневской тусовке поговаривали, что модель вытянула счастливый лотерейный билет. Рядом с Габи Анастасия по-настоящему расцвела и в несколько раз увеличила свою армию фолловеров в соцсети.

Правда, несмотря на то, что со стороны оба казались счастливы, хейтеры не унимались и с завидной регулярностью твердили о том, что счастливой концовки у этого романа не будет. И уж тем более кольца Анастасия не дождется.

Но, судя по всему, они глубоко заблуждались. Вернувшись из очередной поездки Анастасия «засветила» в сети кольцо с бриллиантом, которое по типажу уж очень напоминает помолвочное.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пока официальных заявлений пара не делала, но кажется свадьба года не за горами. А, что торжество Стати и Фотаки станет свадьбой года, нет никаких сомнений. Габи для своей девочки ничего не пожалеет. Да и отец миллионера, выиграв суд и получив от Казахстана сотни миллионов, не останется в стороне.

 

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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