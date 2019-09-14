Воронин предложил разместить посольство США в резиденции Плахотнюка

Бывший президент заговорил иначе. Владимир Воронин выступил против строительства нового посольства США на территории Республиканского стадиона. Эта тема вызывает большой резонанс в обществе, на днях перед Республиканским стадионом даже состоялся красочный флэшмоб. Экс-президент Молдовы предложил разместить американских дипломатов в резиденции Плахотнюка, который уже вряд ли рискнет вернуться в страну.

Однако, стоит заметить, что подобные мысли Воронину начали приходить только сейчас, когда же Плахотнюк находился в стране и у власти, такого "озарения" у Воронина не случалось.

- Есть так называемый Белый дом. Это Белый Дом, как в Вашингтоне. Почему посольство не может переехать туда и оставить в покое стадион?, - заявил Воронин в эфире телеканала N4.

Неофициально "Белый Дом", принадлежащий Плахотнюку через убитого месяц назад Юрия Лункашу, считается самым роскошным зданием в Кишиневе. Ради расширения участка "Белого Дома"были снесены соседние конструкции, а жители были вынуждены переехать в другие районы.