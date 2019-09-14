Выход найден: 5 задач, решение которых победит вонь в Кишиневе

Появился первый конкретный план по решению смердящей проблемы.

Я вижу, что наши деятели во власти до сегодняшнего дня не могут понять, чем отличается работа в органах государственного управления от умственно-языковых упражнений в неправительственных организациях. Извините за грубость, но кому на хрен нужны ваши публичные слушаний? Нужна чёткая организационная работа.

1) Создать штаб чрезвычайной ситуации во главе с премьер-министром.

2) При штабе создать рабочую группу во главе с министром и и.о. ген.примара Кишинева в качестве зама. Дать рабочей группе чрезвычайные полномочия, позволяющие требовать любую информацию по данному вопросу от государственных и частных организаций и предприятий.

3) Предоставить штабу специальные полномочия по остановке деятельности экономических агентов, своими действиями создающими данную проблему.

4) Выделить необходимых финансовые и технические ресурсы для решения проблемы.

5) В случае необходимости принять срочно законодательный акт под ответственность правительства или же парламентом немедленно, развязывающий руки рабочей группе и штабу, если есть препятствия законодательного характера в их деятельности.

И заслушивать работу рабочей группы ЕЖЕДНЕВНО на заседании штаба до окончательного решения проблемы.

А что мы имеем в реальности? Для замены прокуроров, государственных секретарей на близких к себе ломают законодательство, формируют его под себя, наплевав на любые правила и логику.

А решение практической задачи сводят к демагогии в процессе публичных слушаний. Соберутся деловые импотенты всех мастей, будут чесать языками, а кишинёвцы будут продолжать задыхаться от зловония.

А вы спрашиваете о результатах власти за 100 дней?

Кстати, в среду, 18 сентября, в 10:00, в здании парламента Комиссия по окружающей среде и региональному развитию проведет публичные слушания.

АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ