30 дней в тюрьме: Арестовано руководство инспектората по расследованиям экономического мошенничества

30 дней проведет в изоляторе № 13 глава управления по расследованиям экономического мошенничества и его подчиненный. Их подозревают в незаконной торговле влиянием и пассивной коррупции в особо крупных размерах. Свою вину они не признают.

Напомним, один из офицеров Национального инспектората по расследованиям потребовал почти 15 тысяч евро взамен пообещав избавить предпринимателя от уголовного дела по факту уклонения от налогов.

Обещал убедить начальство не давать делу ход. В результате оба на нарах, а вот бизнесмена к ответственности так и не привлекли.