Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Молдову

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер посетит Молдову с 17 по 19 сентября, передает IPN.

Согласно распространенному пресс-релизу, в ходе своего визита в Молдову в качестве генерального секретаря ОБСЕ, Гремингер сосредоточится на продвижении приднестровского урегулирования в рамках принципов, одобренных всеми 57 государствами-участниками на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане в декабре 2018 года.

Он также обсудит роль, которую ОБСЕ может сыграть в обеспечении прозрачности при вывозе и уничтожении российских боеприпасов и вооружений, а также в координации финансовой и технической помощи, предлагаемой для содействия их вывозу и уничтожению.

Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ обсудит возможные направления, в которых ОБСЕ может поддержать реформы в Республике Молдова.