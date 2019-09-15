Железнодорожная линия Кишинёв–Унгены будет отремонтирована при поддержке Франции

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Общество
Железнодорожная линия Кишинёв–Унгень будет отремонтирована в рамках проекта модернизации, для реализации которого будет предоставлен финансовый кредит на льготных условиях. Правительство Республики Молдова и правительство Французской Республики подписали 13 сентября письмо о намерении профинансировать данный проект, передаёт IPN.
Документ подписали министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан и государственный секретарь по европейским делам Амели де Моншален.
„Средства, предоставленные французским правительством, будут предназначаться для приобретения автоматизированного оборудования и восстановления некоторых отрезков железной дороги на участке Кишинёв–Унгень. Этот проект является стратегическим для нашей страны и существенно улучшит связь молдавской железнодорожной сети с румынской и европейской”, - отметил Вадим Брынзан, цитируемый в пресс-релизе МЭИ.
Критерии использования французской финансовой поддержки и конкретные условия финансирования будут определены в межправительственном соглашении, которое предстоит подписать правительству Республики Молдова и правительству Французской Республики.
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