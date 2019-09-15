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Общество
Молдавский рентгенолог Вадим Челак пишет историю полета «Чайки»
15.09.2019

В прошлом году наш соотечественник, врач-рентгенолог из Кишинёва Вадим Челак стал лауреатом премии Нижнего Новгорода в области краеведения. Престижную награду автор получил за книгу «Полет "Чайки”», посвященную легендарному автомобилю «Чайка». Почему именно этой марке автомобиля? Для того, чтобы это понять, нужно вернуться в детство автора.

Детские воспоминания – самые яркие образы в жизни взрослого человека, особенно когда эти воспоминания связаны с тем, что когда-то восхитило, оставило неизгладимое впечатление в душе. Для автора таким ярким образом стал этот Автомобиль: именно так – с заглавной буквы.

Родился Вадим в Криково. К известным на весь мир винным подвалам «слетались» «Чайки»: поселок посещали Н.С.Хрущев и Л.И.Брежнев, Б.Н.Ельцин, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Жак Ширак, Ю.А.Гагарин, в наши дни - В.В.Путин и многие другие. Передвижение кортежа «Чаек» для семилетнего мальчика носило некий ритуальный, почти мистически-театрализованный характер. Но однажды одна «Чайка» отбилась от стаи и припарковалась у местного магазина.

Мальчишки окружили машину, в которой не было пассажиров. Вадиму удалось прикоснуться к ней. Это прикосновение запомнилось на всю жизнь - трудно передать чувства, которые возникли в душе. С этого момента жизнь простого мальчика изменилась полностью. Родители сумели поддержать интерес Вадима, и дали понять, что, если он будет хорошо учиться, то, возможно, сможет ездить на такой машине. С того момента, кроме дворового футбола, у него появился интерес и к учёбе. Дела в школе пошли в гору.

Вадим поступил в мединститут, но мечта не покидала его. Только вот денег, заработанных врачом, хватило бы разве что на приобретение четырёх колёс и руля. Вадим долгое время лелеял мечту собрать собственную «Чайку» из деталей, но понял, что это  нереально. И тогда стал собирать материалы о ГАЗ-13, накапливая по крупицам фотографии и истории про легендарный автомобиль. Со временем накопил  на целую книгу. Так была издана первая часть «Полёта "Чайки”» в 2017 году. Интерес к книге был настолько высок, что в 2018 году была издана вторая часть.

Книга получила высокую оценку у специалистов. На выставке «Автосиб/Автотех – 2017» в Новосибирске она получила Золотую медаль в номинации «Лучшая книга 2017 года на автомобильно-историческую тематику». В следующем году на той же выставке серия получила диплом «За первое в мире полное историко-техническое исследование по автомобилю ГАЗ-13 «Чайка», а также Почётную медаль 17-й выставки старинных автомобилей.

На ежегодном национальном конкурсе «Книга года – 2017» в номинации «Искусство книгопечатания» книга,  напечатанная в ОАО «Алтайский дом печати», получила диплом лауреата конкурса за высокий уровень художественного и полиграфического исполнения.

Книга написана живо, интересно, в ней собраны занимательные истории, воспоминания выдающихся людей, которым посчастливилось увидеть, проехать, участвовать в создании или производстве ГАЗ-13. Это и делает книгу Вадима Челака необыкновенной. Чего только стоит рассказ о тёте Люсе! «Тётка Люся – мать моего одноклассника и продавщица колбасы, водки и селёдки - вернувшись летом 1958 года с ВСХВ, восхищённо рассказывала о новом автомобиле «Чайка», который она там увидела. Она искренне верила, что при коммунизме у каждого советского труженика будет такая «Чайка». А до полной победы коммунизма осталось всего каких-то двадцать лет…». (Из книги А.Новикова/Зубастик, московский фотограф, автор книги- фотоальбома   «Автомобили иностранных дипломатов в СССР»).

Кто же ездил на «Чайке»?

Традиционно автомобили ГАЗ-13 «Чайка» подавались при встрече героев страны из далёких экспедиций, и, конечно, главными героями в те годы были космонавты. Версия о получении «Чаек» Ю.А.Гагариным и В.В.Терешковой была проверена. Увы, результаты проверки не подтвердили красивую легенду о «белой «Чайке» Валентины Терешковой». Юрий Алексеевич Гагарин также никогда не получал в пользование автомобиль ГАЗ-13». Шолохов и Уланова тоже не получали в дар от советского правительства автомобиль. Кроме того, автомобиль даже не предоставлялся им в служебное пользование. 

Пользовался автомобилем «Чайка» 1977 года выпуска патриарх Пимен, рассказывает Вадим Челак: «Машина для патриарха Московского и Всея Руси Пимена была изготовлена по указанию Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Рассказывают, что до этого патриарх Пимен вынужденно ездил на японской машине «Ниссан-Президент», которую ему подарило правительство Японии… Брежнев сказал: «Русский Патриарх на японской машине - это политическая диверсия! Сделать Патриарху немедленно «Чайку»!». В 1977 году эта «Чайка» была изготовлена… В конце 70-х годов в Москву из Франции привезли одну из первых выставок моды. В составе делегации был и всемирно известный модельер Пьер Карден. Он попросил аудиенции у патриарха Пимена, и тот прислал за ним свою «Чайку». А надо сказать, что начали выпускать «Чайки» ГАЗ-13 ещё в 1959 году. И когда Карден увидел, какой за ним прислали красивый автомобиль, он очень порадовался его стильному дизайну и сказал, что хотел бы видеть другим салон этого авто: не из кожзаменителя. Через некоторое время в патриархию пришла посылка от Кардена из Франции, а в ней драп (шерстяная ткань) цвета крем-брюле и записка - как раскроить. Так что  дизайн и материал салона этой «Чайки» - от Пьера Кардена».

Увы, эта информация Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов в Москве не подтвердилась. На запрос Вадима Челака пресс-служба Пьера Кардена ответила: «Нам жаль, но эта история не соответствует действительности». 

«Чайка», по праву считающаяся одним из самых удачных технических и эстетических образцов советского автомобилестроения, служила визитной карточкой СССР. Это был революционный как по дизайну, так и по количеству технических новинок автомобиль. Без него не проходило ни одно важное событие в стране: парад Победы, встреча важных иностранных гостей, чествование космонавтов... Автомобиль трудился в советских представительствах за рубежом, обслуживал иностранные дипломатические миссии дружественных стран, ЗАГСы и «Интурист».

В наше время ГАЗ-13 – мечта коллекционеров советской автомобильной классики, хотя пока ещё он часто встречается в коллекциях. Цена машины колеблется от двух до трех миллионов рублей за более или менее комплектный автомобиль и до 18 миллионов (около 280 тысяч долларов) за автомобиль, прошедший полный цикл правильной реставрации.

Тринадцатая «Чайка» наглядно демонстрирует огромную творческую работу коллектива Горьковского автозавода, осуществившего технологический прорыв в эпоху создания космических спутников, ядерных ледоколов и электростанций. Машина была символом своей эпохи и находилась в центре всеобщего внимания. Она стала примером и вызовом для новых поколений автомобилестроителей, ценным вкладом в историю индустриальной культуры СССР, брендом великой державы и нашим наследием.

Вадим Челак продолжает писать историю «Чайки» и надеется на помощь неравнодушных людей. Если у вас есть семейные фотографии, если вы знаете интересные истории о легендарном автомобиле - просьба связаться с автором по электронной почте gaz@chaika.su.

Chaika.su


 
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