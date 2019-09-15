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Социалист Ион Чебан приписал себе заслугу по установке панно в центре Кишинева
15.09.2019

Вице-спикер парламента от социалистов Ион Чебан приписал себе в заслугу установку в сквере Театра  оперы и балета панно "I Love Chișinău". На днях он в качестве кандидата в мэры столицы устроил пресс-конференцию именно у этой инсталляции.

Между тем, деньги на нее были выделены не из его кармана, а из бюджета муниципия, о чем и сообщили в управлении ЖКХ.  Либералы и полит формирование «Наша партия» тут же обвинили Иона Чебана в использовании административного ресурса в избирательных целях.

Социалист отреагировал на это в фэйсбуке: пишет, что был рад установить панно, несмотря на критику. Ассоциация Promo - Lex заявляет, что ПСРМ - лидер в нарушениях на выборах. В последнем отчете говорится, что из 40 выявленных нарушений 25 допустили социалисты.


 
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