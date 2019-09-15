В Молдове одним из главных получателей беспошлинного мяса из-за рубежа оказался Sheriff

Квоты на беспошлинный импорт мяса достаются в основном компаниям-посредникам и приднестровским предприятиям.

Отечественные предприниматели в области мясопереработки считают необходимым, чтобы государство пересмотрело как стратегию развития агропромышленного сектора, так и способ распределения годовой квоты на беспошлинный импорт мяса из Европейского союза.

К примеру, квота на импорт свинины из ЕС составляет 4000 тонн в год, но к середине года она заканчивается. Еще 4000 тонн приходится на импорт из ЕС куриного мяса из ЕС. В результате из рынке ощущается дефицит качественного сырья, что приводит к повышению цен на мясо и мясопродукты.

Как отмечают представители мясоперерабатывающих компаний, из года в год власти обещают принять меры по реформированию отрасли, однако ситуация не меняется. Основными бенефициарами квоты являются компании-посредники, с 2007 года монополизировавшие этот рынок и редко сами занимающиеся переработкой мяса, а также компании из приднестровского региона.

По неофициальным данным, в 2018 и 2019 годах одним из трех основных импортеров беспошлинного мяса без налогов в Молдове стала группа Sheriff, контролируемая приднестровским миллиардером Гушаном, сообщает mold-street.com.

Согласно официальным данным за 2018 год, в Молдове было 52 предприятия, занимающихся производством мясной и колбасной продукции.