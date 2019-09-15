В Кишиневе выросла средняя зарплата: данные статистики

Средняя ежемесячная зарплата в бюджетной сфере в Кишиневе во II квартале текущего года составила 8385,3 леев.

Как сообщает Национальное бюро статистики, в апреле-июне 2019 года средняя номинальная зарплата в Кишиневе увеличилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 8571,7 леев. Причем этот показатель на 17,4% превышает средний размер зарплат по стране (7302,2 лев).

В бюджетной сфере средняя ежемесячная зарплата составила 8385,3 леев – это на 14,3% больше, чем во II квартале 2018 года. Выросла зарплата и в реальном секторе: в среднем по муниципии она составила 8608,4 леев, что на 12,9% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Самые высокие зарплаты в Кишиневе получали работники сферы ITC – 16 370 леев. Это на 15,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудникам предприятий по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха платили во II квартале в среднем по 14 252 леев в месяц (+15,6%), финансовой и страховой отрасли – 13 993,7 леев (+18,4%). Средняя зарплата на предприятиях по водоснабжению и канализации составила 11 591,7 леев (+17%), а в сфере публичной администрации, обороны и обязательного социального страхования – 10 675,1 леев (-0,8%).

Самые низкие зарплаты по Кишиневу в январе-марте 2019 года были в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве - 5 127,1 леев (+9,7%), в сфере размещения туристов и общественного питания - 5 223,2 леев (+10,6%), в сфере искусства, отдыха и развлечений - 5 858,4 леев (+17,5%).