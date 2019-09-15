Сбежавший из Молдовы Плахотнюк, продал свой автопарк: В том числе люксовый «Мерседес»

Кто является покупателем четырех очень дорогих автомобиля, пока неизвестно [видео передвижения «Мерса» за миллион.

Не успела отгреметь новость, что за 320 000 евро молдавский политик Ренато Усатый заказал себе в Молдову внедорожник Rolls Royce как вдруг, по случайному совпадению стало известно следующее: олигарх Влад Плахотнюк, сбежавший в июне этого года из Молдовы, уже не является хозяином своего автопарка.

Проданы (через доверенные лица) все четыре люксовых «Мерседеса», включая модель S600 Maybach, на котором он передвигался по Кишинёву. Если кто еще не догадался, это был подарок другого беглеца – Илана Шора.

Последний автомобиль был приобретен Плахотнюком после неудавшегося покушения на него в апреле 2017 года. Тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об этом на импровизированной пресс-конференции в аэропорту Харькова.

"В ходе совместной международной операции правоохранительных органов Украины и Молдовы было предотвращено убийство бывшего вице-премьера Молдовы Плахотнюка. Мы в Киеве задержали организаторов убийства, а в Кишиневе арестованы исполнители", - сказал Аваков.

Модель S600 Maybach примечательна тем, что стоит около миллиона долларов. Это полностью бронированный автомобиль, который не разносится даже артиллерийским снарядом. Кроме того, во время его передвижения по Кишиневу и окрестностям «Мерседес» всегда сопровождала реанимационная машина.

Остальные три люксовых автомобиля Плахотнюка тоже были бронированными, но не такими дорогими, как модель S600 Maybach. Наши источники утверждают, что Влад Георгиевич ими тоже часто пользовался, чтобы запутать тех, кто решился бы его убить, взорвав автомобиль более навороченный.

Кто является покупателем столь дорогих автомобилей и кто вообще может себе это позволить, пока неизвестно. Например, свою элитную недвижимость Плахотнюк продал родственнику и экс-спикеру парламенту Андриану Канду.

Впрочем, такое авто – не иголка в стоге сена, скоро мы увидим его на дорогах столицы. Вот тогда-то и появится имя хозяина.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ