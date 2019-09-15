Ион Чебан: В Кишиневе в сквере у Театра оперы и балета парковки быть не должно

Вопрос с парковками, стоящий в Кишиневе очень остро, необходимо решать, но не за счет скверов, особенно в центре столицы.

Уверенность в этом выразил кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан. Он заявил, что на площадке у входа в Национальный театр оперы и балета “Мария Биешу” машин быть не должно. "

Безусловно, парковки должны быть, но не в таком замечательном сквере с фонтаном, который к тому же часто посещают туристы. Этот сквер подведомствен министерству культуры. Я уверен, что вместе с правительством нам удастся в ближайшее время найти решение данной проблемы", – сказал Чебан.

Стоит отметить, что в публичном обязательстве, подписанном накануне, Ион Чебан пообещал на протяжении всего срока действия мандата генпримара руководствоваться только интересами кишиневцев.

Ред: Не построив нового, давайте уничтожим старое - видимо этот принцип берет за основу кандидат в мэры Кишинева...