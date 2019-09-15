Должностные лица из Приднестровья смогут беспрепятственно передвигаться по территории Молдовы

Пока в рамках пилотного проекта, но надо с чего-то начинать.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев прокомментировал информацию, появившуюся в молдавских СМИ, о том, что молдавские чиновники могут без уведомления приезжать в Приднестровье.

«Появившаяся с подачи моего молдавского визави информация в СМИ не в полной мере отражает содержание пилотного проекта, который планируют реализовать Тирасполь и Кишинев», - отметил глава внешнеполитического ведомства ПМР.

Политически мотивированные уголовные дела

Он напомнил предысторию вопроса. Проблема свободы передвижения напрямую связана с проблематикой политически мотивированных уголовных дел в отношении граждан ПМР.

«Это давняя тема, которой мы занимаемся много лет. Были протокольные решения в 2013 и 2014 годах . Было протокольное решение, подписанное в Берлине по итогам заседания "Постоянного совещания…" в июне 2016 г., в котором было четко обозначено, что решение проблемы свободы передвижения связано с окончательным решением проблемы уголовных дел», - сказал министр.

«Многие представители республики подпадали под особые дискриминационные режимы контроля. Это мера давления на всех граждан Приднестровья, и, конечно, это негативно отражалось на правах и свободах наших людей», - отметил Виталий Игнатьев.

Новая линия

Летом этого года началась новая фаза работы в этом направлении.

«Молдавская сторона должна выполнить данную договоренность, но в последнее время мы не видели никакой динамики по закрытию уголовных дел. Нам рассказывали истории о том, что таких дел не существует или что эту проблему невозможно решить в принципе», - констатировал глава МИД.

Приднестровская сторона вела активный диалог с молдавскими коллегами, к которому подключились ОБСЕ, посредники и наблюдатели в переговорном процессе формата «5+2». Проект протокольного решения был подготовлен приднестровской стороной и направлен молдавским коллегам, сообщил Виталий Игнатьев.

Вчера политический представитель РМ проинформировал о личной встрече с генеральным прокурором с целью подготовки к практической фазе урегулирования данной острой гуманитарной проблемы.

Пилотный проект

На сегодняшний день достигнута договоренность о реализации пилотного проекта. Его суть в том, что молдавская сторона взяла на себя обязательства не создавать дискриминационных условий для передвижения всех без исключения должностных лиц Приднестровья по территории Молдовы, рассказал министр.

Как сообщил Игнатьев, накануне вечером молдавская сторона подтвердила официальным документом в адрес представителей международного формата «5+2» взятые на себя обязательства.

Глава внешнеполитического ведомства обозначил наиболее значимые аспекты пилотного проекта.

Молдавская сторона признает наличие такой категории, как должностные лица Приднестровья. Данные граждане будут находиться в РМ или пересекать границу соседнего государства без опасности применения к ним каких-либо форм дискриминации в виде задержаний на границе, досмотров, усиленных проверок в аэропорту и т.п. Кроме того, молдавская сторона официально подтвердила свои обязательства решить важнейшую проблему, связанную с уголовными делами.

«Вчера получили информацию, что политический представитель Молдовы обратился в Генеральную прокуратуру РМ с запросом о составлении списка должностных лиц Приднестровья для дальнейшего решения проблемы», - сказал Виталий Игнатьев.

Важным моментом пилотного проекта является и договоренность о том, что молдавские должностные лица не могут осуществлять никакой служебной или политической деятельности на территории ПМР. Речь идет о том, что Приднестровье отменит уведомительный порядок в отношении должностных лиц соседнего государства, которые проезжают через территорию республики транзитом сугубо в личных целях, объяснил министр иностранных дел ПМР. Сделать они это смогут как и все остальные граждане Молдовы - по паспорту.

«Надеемся, что пилотный проект покажет свою эффективность и станет первым шагом к решению проблемы свободы передвижения и уголовных дел, а основные параметры договоренности удастся закрепить в рамках предстоящей встречи в формате "5+2"», - сказал Виталий Игнатьев.

Он сообщил о том, что на вчерашней встрече политпредставитель Молдовы Василий Шова озвучил информацию о заинтересованности главы правительства Республики Молдова Майи Санду в скорейшем решении проблемы уголовных дел и свободы передвижения.

НИКИТА ЗВЕРЕВ