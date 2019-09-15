Фигурист из Молдовы Лилиан Бынзарь: Евгения Медведева мне как родная сестра

Молдавский фигурист про которого ходили слухи, что с ним встречает лучшая российская фигуристка, дал интервью.

Молдавский фигурист Лилиан Бынзарь рассказал, что дорожит дружбой с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и считает ее родной сестрой.

"Женя - одна из лучших моих подруг, всегда меня поддерживает, - сказал 15-летний фигурист о Медведевой, с которой они вместе тренируются в "Крикет-клабе" в Торонто .

- Вчера я с ней разговаривал, она сказала мне слова поддержки. Она всегда мне помогает, и мне она как родная сестра. Когда она только приехала в Канаду, я ей помог, мы стали друзьями, а затем стали очень близкими. Прямо как брат и сестра".

Медведева в четверг стартует в короткой программе на турнире Autumn Classic в Канаде.

"Я буду болеть за Женю, но пока не знаю, смогу ли посмотреть ее прокат в прямом эфире, все-таки надо соблюдать временной режим", - поделился спортсмен.

Бынзарь занял 20-е место в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

"На разминке было тяжело, а в прокате катался чуть получше, - отметил спортсмен. - Но вообще я хотел бы выступить лучше, чем получилось сегодня. Цель была - топ-10. А атмосфера на арене была офигенная! Очень классная".

ЛИДИЯ ТКАЧ