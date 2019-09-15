Будет проведена тщательная проверка финансовых отчётов конкурентов на выборах

В канун местных выборов от 20 октября приоритетом является тщательная проверка финансовых отчётов конкурентов на выборах, которая до сих пор была формальностью, говорит председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил. Проверки начались, направляются запросы в специализированные органы с целью выяснить, не превысил ли кто-либо верхний предел пожертвований, а также проверить, есть ли у этих лиц средства, достаточные для осуществления таких пожертвований.

„Ждём, когда налоговая служба представит нам результаты ряда проверок. Не буду раскрывать содержание некоторых писем, уже полученных комиссией, они будут обнародованы, когда будут проведены соответствующие проверки”, - заявил Дорин Чимил в интервью радиостанции Europa Liberă, цитируемом IPN.

В отношении количества избирателей председатель ЦИК отметил, что вся информация, экспортируемая в Реестр избирателей, берётся из Реестра населения. Число избирательных бюллетеней будет определено в зависимости от количества избирателей. Но для каждого избирательного округа необходимое количество бюллетеней рассчитывается отдельно, для каждого избирательного участка выделяется по пять тысяч бюллетеней.

Дорин Чимил также затронул тему подкупа избирателей. По его словам, уже существуют механизмы реагирования на незаконные действия политических игроков, и ответственность за их применение лежит на местных или центральных органах, уполномоченных и имеющих право отслеживать действия в сговоре политических игроков. Это же относится и к подкупу избирателей посредством предвыборных подарков и т. д. „Я имею в виду органы полиции, я имею в виду налоговые органы, я имею в виду финансовые органы, и даже общественные объединения, которые вправе подавать жалобы на любые подобные действия в Центральную избирательную комиссию, в создаваемые Центризбиркомом органы”, - пояснил председатель ЦИК.

В день проведения местных выборов численность сотрудников ЦИК достигнет максимума. Согласно оценкам, речь идёт о 24 тысячах человек, которым выплачивается заработная плата из государственного бюджета, а также о служащих избирательной сферы, работающих в этот период. Бюджет на организацию местных выборов составляет около 140 миллионов леев, а на проведение новых парламентских выборов – свыше 13 миллионов леев.