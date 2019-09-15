Осталеп: государственным языком РМ останется молдавский

Государственным языком Республики Молдова был и будет молдавский, заявил политолог Валерий Осталеп. Он напомнил, что именно так написано в Конституции Молдовы.

Осталеп прокомментировал заявление экс-председателя Конституционного суда РМ Александра Тэнасе о том, что если нынешний состав КС пересмотрит решение 2013 года, согласно которому румынский язык был объявлен официальным языком в Республике Молдова, то это решение будет явно незаконным.

– Когда этот индивид начинает разглагольствовать, у меня всегда создается впечатление, что он сам не понимает, о чем говорит. Мы говорим на молдавском языке. В Конституции так и написано. Галлюцинации в виде личных комментариев непонятно кого, никак не могут повлиять на название языка.

То, что при Тэнасе престиж Конституционного суда упал до уровня того, чем он думает, и есть его главное достижение в жизни. Иных уж нет, а те далече. А язык наш был и будет молдавским, - написал Осталеп в соцсетях.