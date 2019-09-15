Неужели Минюст начал ломать кумовскую систему Молдовы?

Как мы знаем, в Кишиневе созывается общее собрание судей на внеочередное заседание.

Цель - рассмотрение вопроса об отзыве мандатов постоянных и замещающих членов Высшего совета магистратуры. Заявление с требованием отставки всего состава ВСМ in corpore подписали порядка 90 судей. Эти магистраты требуют проведения собрания 20 сентября 2019 года.

Все происходящее – хороший сигнал для клики предыдущей власти, как говорится, сдать дела и уйти на покой. Хотя немало людей небезосновательно считают, что уходить многим из них нужно не на покой, а прямиком за решетку.

Но в данном случае вину каждого необходимо рассматривать отдельно и сделать это нужно крайне быстро и беспристрастно. Шанс на подобный подход к судебным рассмотрениям в Молдове – есть, и надежда теплится благодаря действиям нынешнего руководства Министерства юстиции во главе с Олесей Стамате.

Стамате, как мы знаем, человек до недавнего времени вне системы, а с момента становления министром юстиции для многих стало очевидно, что она не намерена играть по диктуемым кем-то правилам. Видимо, у парламентского большинства, состоящего из ПСРМ и АКУМ, и работе которого недавно исполнилось 100 дней, изначально нашло в себе мудрость включить в состав кабинета министров абсолютно свежих, с незапятнанной репутацией людей, чтобы дать им – и себе – шанс реорганизовать ключевые институты власти.

Если говорить об Олесе Стамате, то известно, что именно она продвинула весьма прогрессивный законопроект, касающийся процедуры избрания генерального прокурора. А с этим в Молдове огромные проблемы. И с самими особями на посту генпрокурора за последний период, и с тем, каким образом на этот пост назначают.

Напомню основные положения данного законопроекта:

– создание комиссии, которая будет заниматься предварительным отбором кандидатов на должность генпрокурора;

– в состав комиссии войдут глава Минюста, бывший прокурор или судья с 10-летним опытом, международный эксперт с опытом работы в прокуратуре или борьбе с коррупцией, признанный эксперт в области права, представитель гражданского общества; еще одного национального эксперта в комиссию назначит председатель парламента; помогать деятельности комиссии будет психолог;

– комиссия будет проводить публичный конкурс, на основе которого состоится предварительный отбор двух-четырех кандидатов, соответствующих требованиям на должность генпрокурора; кандидатов из шорт-листа должны затем предложить Высшему совету прокуроров;

– ВСП может отклонить одну или несколько кандидатур из шорт-листа на основании обоснованного решения, за которое проголосовали большинство членов Совета; тогда список возвращают в Минюст, который может предложить кандидата из шорт-листа; если других кандидатов нет, то будет проводиться новый конкурс;

– такая же процедура предусмотрена и для президента, который может отклонить предложенного ВСП кандидата;

– для расширения спектра кандидатов критерий о пятилетнем стаже работы будет применяться в случае прокуроров и судей, семилетний стаж должен быть у адвокатов или следователей;

– число членов Высшего совета прокуроров должно пополниться еще тремя, два из которых с правом голоса – это глава Союза адвокатов и народный адвокат, а третий – из числа представителей гражданского общества, его будет назначать правительство.

Если анализировать эту инициативу Минюста, то становится очевидным в виду расширения критериев для кандидатов на пост генерального прокурора, а также усилением алгоритма отбора представителями различных сфер власти и общества – Молдова в итоге может получить в лице главы Генпрокуратуры человека, неискушенного в кумовстве и клановости нашей страны, способного начать реальные преобразования в рядах системы, подчиняющего исключительно букве закона и Конституции.

К счастью, Стамате – не один воин в этом поле. Премьер-министр Майя Санду около двух месяцев назад сильно раскритиковала всю прокурорскую систему, заявив, что порядочных людей там нет. Жаль, что среди прокуроров не оказалось на данный момент ни одного, которые действовал бы, опираясь на Конституцию, а имена на ст. 124 (1) («Прокуратура представляет общие интересы общества и защищает правопорядок, а также права и свободы граждан, руководит уголовным преследованием и осуществляет его, представляет в соответствии с законом обвинение в судебных инстанциях») и 125 (5) («При осуществлении своих полномочий прокуроры подчиняются только закону»). Хорошо, что хотя бы среди судей нашлись те, кто понял, как и рaди чего надо действовать.

А министр внутренних дел Андрей Нэстасе ранее жестко высказался о кандидатурах, представленных на конкурс в кресло генпрокурора. Видимо, знает, что это за люди и какую опасность они представляют для страны. Называть их здесь не буду по одной причине – хочется, чтобы и в этом случае история не сохранила оные имена.

Теперь главное, чтобы парламентское большинство в лице АКУМ и ПСРМ как можно скорее приняли в двух чтениях законопроект, прошедший утверждение правительства, и чтобы действующая власть как можно скорее реализовала данные нововведения.

Остается добавить, что все эти и другие шаги новой команды руководства Минюста влекут за собой необратимый процесс реформирования системы юстиции, которая, надеюсь, в ближайшее время очистится от кумовства и целых судебно-прокурорско-адвокатских коррумпированных кланов, творящих настоящее беззаконие. Видимо, и сами магистраты начинают это понимать, что и вызвало желание нескольких десятков из них подписать коллективное письмо, с упоминания о котором был начат этот текст.

И, надеюсь, с толчка всему этому процессу, заданному Минюстом, начнется, в том числе, и пересмотр несправедливых решений, вынесенных ранее «коллективным Плахотнюком» в лице продажных судей и прокуроров. Потому что еще сидят в тюрьмах несправедливо осужденные. Еще остаются пораженными в правах и несправедливо лишенными имущества сотни, если не тысячи граждан.

Олеся Стамате, судя по всему, выступает за реформирование судебной системы, начиная с высших инстанций, и теперь есть надежда на то, что Высшая судебная палата после своего обновления сможет пересмотреть и вынести справедливые решения по тем делам, которые крайне предвзято – и с ущербом для жизни тысяч граждан – были оценены продажными судьями первой и второй инстанций.

Но только тесное взаимодействие с гражданским обществом повлияет на непрерывное, в течение нескольких лет, переформатирование молдавской юстиции. Работы здесь, как говорится, начать и закончить. Хоть бы выдержали…

Автор: Николай Костыркин