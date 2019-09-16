Президент поздравляет - Игорь Додон обратился к работникам социальных служб

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Общество
Их труд важен для общества.
О том, насколько важна миссия социальных работников в Молдове, где все больше и больше трудоспособного населения уезжает за границу, и говорить не стоит - именно люди из этой службы следят за оставленными дома стариками и детьми. Глава государства Игорь Додон поздравил работников социальных служб в Молдове, отметив их профессиональный праздник:
- Уважаемые работники службы социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю глубокое уважение за альтруизм и самоотверженность, которые вы демонстрируете изо дня в день ради блага и пользы людей.
Забота о людях, живущих в трудных условиях, несомненно, всегда и везде была одним из постоянных факторов развития человеческой цивилизации.
Лично я твердо уверен в том, что в системе социальной защиты могут закрепиться только люди с добрыми сердцами, которых хватит на всех, кто обделен заботой и любовью. За вашу доброту и отзывчивость, за теплоту в голосе и способность слушать, сочувствовать и помогать выражаю вам глубокую благодарность и признательность.
По случаю Дня работника службы социальной защиты населения желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть ваша деятельность принесет радость и благодарность во имя вашего благополучия и процветания государства Республика Молдова, - написал в Facebook Додон.
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