Власти готовят арест вице-председателя ДПМ Владимира Чеботаря?

Демократ заявляет, что бежать не собирается. В самое ближайшее время один из ключевых членов ДПМ Владимир Чеботарь, который пока что находится в стране, может лишиться депутатской неприкосновенности. Сразу после этого он будет задержан, и случиться это может уже на наступающей неделе. Об этом сообщает издание NewsMaker, со ссылкой на сразу два источника, не зависящих друг от друга.

Подробности дела, по которому могут задержать Чеботаря, не сообщаются, однако журналисты издания пообщались с ним и выяснили его точку зрения. По словам Чеботаря, это все - происки министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

- Я знаю больше, чем он [Нэстасе] думает. Это идет лично от Нэстасе и от тех, кто его просит», — завил Чеботарь. Он отказался назвать имена тех, кого имеет в виду. Пусть Нэстасе скажет, а потом мы с ним будем говорить предметно. Я взяток не брал, в схемах не замешан, в отличие от него, закон не нарушал, - заявил Чеботарь.

Демократ уверяет в своей готовности ответить на вопросы следствия и говорит, что не боится допроса. Он не собирается бежать, в отличие от других одиозных членов партии, более того - уверен, что Нэстасе ответит за "его преследования".

- Он найдет жертву и покажет, что вот – поймали приближенного Плахотнюка. Но я же выйду оттуда рано или поздно. Я не собираюсь ни от кого бежать, - добавил Чеботарь.

Сам Нэстасе свой комментарий по поводу этой ситуации пока не предоставил.