Кандидат на пост депутата от 33 избирательного округа, и, по совместительству брат Андрея Нэстасе обещает пересмотреть дела отбывающих наказание в 13-й тюрьме заключенных.

Об этом Василий - Андрей Нэстасе, а именно так, с двойным именем, он числится в официальных документах, рассказал на пресс-конференции, приуроченной к его избирательной кампании. К слову, он баллотируется по тому же округу что и его брат в феврале, да и идея, которую он называет давней, должна была бы исходить из кабинетов МВД, возглавляемого его младшим родственником.

"Я представлю законопроект, касающийся политических, громких дел. И сделаю так, чтобы эти дела были пересмотрены, это моя старая идея", - сказал Василе-Андрей Нэстасе.

А еще Василий - Андрей Нэстасе пообещал сократить зарплаты чиновникам.

"Те, кто получают заоблачные зарплаты от государства, в размере 100 тысяч, 70 тысяч в месяц, чтобы для этих зарплат был установлен плафон", - сказал кандидат в депутаты, округ №33 Василе-Андрей Нэстасе.

Василе - Андрей Нэстасе ведущий на телеканале Jurnal TV, близкому Платформе "Достоинство и правда". Кандидат от блока ACUM в 33 округе стал известен публике своими агрессивными действиями. В 2006 году, когда коммунистическая власть взяла контроль над Euro TV, он оскорбил Валентину Кушнир, которая тогда была депутатом.

Во время публичных встреч, организованных ППДП, он нападал и на неудобных журналистов.