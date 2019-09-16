Контрабанда бездомных собак в ЕС приносит миллиарды евро: самый крупный поставщик - Румыния

Контрабанда бездомных собак становится все более доходным нелегальным бизнесом в Европе. И самым крупным поставщиком таких животных является Румыния.

Легально ввезти в страны ЕС можно только вакцинированных животных, чей возраст превышает 15 недель. За такого щенка бишона просят 500 евро, но если все процедуры соблюсти, то он подорожает втрое.

"У него инфицированы глаза и воспалены уши. Чувствуется резкий запах шампуня для собак. Их постоянно моют, чтобы у них был товарный вид. Щенку не более 8-10 недель. Его нельзя было вывозить для продажи в Германию", - сказал борец за права животных Стефан Клиппстейн.

Схема поставки собак хорошо налажена. Сначала создаются закрытые группы в соцсетях, в которые приглашаются доверчивые жители стран ЕС. Администраторы описывают ситуацию в собачьих приютах в самых черных красках. И многие европейцы готовы заплатить не одну сотню евро, чтобы спасти зверей.

"Немцы и итальянцы готовы платить. Все устроено так, что никто ничего толком не знает и не понимает. В фонд поступают тысячи евро. Условная Мария приезжает в приют с фургоном, взятым в аренду за 200-300 евро и выкупает всех собак. Затем везет их в другой приют, спрятанный где-нибудь в лесу. На последнем этапе начинается поиск спонсоров, подготовка документов и вакцинация", - сказал борец за права животных Мариус Кирка.

Ежемесячно из Румынии вывозят тысячи таких собак. Законодательство ЕС требует, чтобы у них были чипы, а животные были внесены в европейскую базу данных. Самым важным звеном этой преступной цепи являются коррумпированные ветеринары, выдающие поддельные документы.

"Ко мне иногда обращаются с просьбой выдать необходимые документы без физического присутствия собак. Мне передают сведения о животных, которых собираются вывезти и просят подписать все справки и сопровождающие документы. Я, безусловно, отказываюсь, хотя мне предлагали за это хорошие деньги "

На платформе ebay одномоментно могут быть размещены до 16 тысяч объявлений о продаже собак. И ежегодно покупается почти два с половиной миллиона животных. На каждой собаке нелегальный торговец может заработать до 700 евро. Это означает, что такая деятельность приносит свыше полтора миллиарда евро в год.