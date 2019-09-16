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Трудности переходного периода
16.09.2019

Строго говоря, на смену олигархическому режиму пришел режим клептократический. Для обычных граждан - что в лоб, что по лбу. Хрен редьки не слаще. А для страны - то понос, то золотуха.

Олигархи покупают власть - министров, депутатов, президентов, целые парламентские фракции, избирателей. Извлекают политическое влияние из денег.

Клептократы торгуют властью, извлекают деньги из политического влияния. Запрещают-разрешают стройки, включают-исключают из секретных списков поставщиков сельхозпродукции, эксклюзивно так торгуют металлоломом и текстилем, гоняют фуры с сигаретами.

На плавный, безконфликтный и незаметный переход 100 дней хватило. Успели. Молодцы!


 
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