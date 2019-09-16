Додон снова встретится с Макроном в Париже

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Политика
Глава государства Игорь Додон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ноябре, в рамках второго Форума мира, который пройдет во французской столице.
Об этом глава государства заявил во время встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел Французской Республики Амелией де Монтшалин.
Игорь Додон напомнил о своих двух личных встречах с президентом Франции Эммануилом Макроном. Глава государства сообщил г-же Монтшалин, что в ходе этих встреч основное внимание было уделено урегулированию приднестровского конфликта и продвижению сбалансированной внешней политики Республики Молдова, — отмечается в пресс-релизе Администрации президента.
Последний раз Игорь Додон встречался с Эммануилом Макроном в прошлом году в Париже.
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