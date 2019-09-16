Нэстасе: Перехваты продолжались и после нашего прихода к власти

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил в четверг в пресс-клубе, организованном Центром журналистских расследований, что злоупотребление перехватом телефонных звонков, используемым прокуратурой в качестве специальной следственной меры, началось в 2015 году и продолжалось до 2019 года, и даже после того, когда было утверждено новое правительство.

Число незаконно перехватов, по словам министра, намного выше, чем-то, что известно общественности, пишет anticoruptie.md.

«Перехват начался со времени тех протестов, с рапортов, написанных на коленях, что существует опасность для национальной безопасности. Наши разговоры прослушивали до 14 июня, когда я уже был министром, некоторые были депутатами. Прокуратура должна действовать неукоснительно и принимать решения относительно совершенных незаконных действий», — заявил Андрей Нэстасе.

Министр отметил, что не может обнародовать имена всех тех, чьи телефонные звонки были перехвачены в последние годы, так как некоторые являются фигурантами уголовных расследований, которые должны быть завершены.

Перехват телефонных разговоров ряда политиков, журналистов и лидеров общественного мнения осуществляло Пятое управление Министерства внутренних дел, которое было расформировано Андреем Настасе в первые дни пребывания в должности министра. Он назвал это управление «политической полицией».

Расследование RISE выявило имена 52 человек, в том числе политиков, представителей гражданского общества и журналистов, телефонные разговоры которых прослушивали, и их даже снимали, хотя они не были фигурантами уголовных дел, значит, слежка была незаконной.

Прокуроры возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным перехватом лидеров оппозиции. Парламентская комиссия по государственной безопасности тоже начала проверку на предмет злоупотребления перехватом разговоров.