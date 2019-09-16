Ренато Усатый заказал себе в Молдову внедорожник Rolls Royce за 320 000 евро

На фотографии отчетливо виден Усатый (со спины), и в кадр также попали «любимые» номера политика — KRU.

В пятницу, 13 сентября, в соцсетях не утихали страсти вокруг нового люксового автомобиля Rolls-Royce Cullinan, цена которого стартует от 370 000 евро, и который был замечен на таможне в Леушенах.

Это уже второй по счету суперкар этой модели, который завозят в нашу страну. В конце прошлого года аналогичный автомобиль был замечен сначала на таможне, затем возле офиса Демпартии в центре Кишинева.

Однако уже к вечеру то же дня, в соцсетях появилась другая любопытная фотография — в здании территориального подразделения Управления регистрации транспорта и квалификации водительского состава ГП «ЦГИР «Registru». На фотографии отчетливо виден Ренато Усатый (со спины), в кадр также попали «любимые» номера политика — KRU.

На таможне.

НИКИТА ЗВЕРЕВ