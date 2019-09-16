Второй срок башкана Гагаузии: «долг» союзников и новые возможности

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„Партия социалистов, как член правящей коалиции и как очевидный бенефициар союза с башканом на последних парламентских выборах и более чем вероятный бенефициар на приближающихся местных выборах, может стать для Ирины Влах востребованным политическим ресурсом для продвижения прогагаузской повестки на уровне центральных властей...”
Положение Ирины Влах на старте её второго башканского срока довольно уверенное. Она смогла упрочить позиции в Гагаузии, готовится успешно провести свою команду в местные органы власти и, если не подведут политические союзники, может перестать играть роль статиста в Правительстве.
Разбитая оппозиция
12 сентября Народное собрание Гагаузии большинством голосов утвердило предложенные башканом Ириной Влах новую структуру и персональный состав Исполнительного комитета региона. По словам главы автономии, средний возраст её обновлённой команды составляет 44 года. Из 21 члена Исполкома, 18 должностей возглавили гагаузы, две – молдаване, и одну – болгарин. В ходе обсуждения кандидатур больше всего внимания было уделено позиции первого заместителя башкана, на которую Влах выдвинула экс-госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры Анатолия Усатого. Прежде чем проголосовать за него, депутаты вспомнили его работу в правительстве демократа Павла Филипа, а также отметили, что по региональному законодательству члены исполкома обязаны владеть гагаузским языком. Последнее сам Усатый пообещал выполнить за один год. В ответ же на претензии о ДПМ-овском прошлом, Влах акцентировала внимание на технократических свойствах своего первого зама, отметив, что «его компетентность пойдёт региону на пользу».
Утверждение нового Исполкома и ряд событий последних недель показали изменения в лагере местной оппозиции, а точнее – изменение самой оппозиции. Николай Дудогло, бывший главный оппонент Влах, окончательно ушёл в политическое небытие, его влияние на работу НСГ и, в целом, на региональную политику сведено к нулю. Его место заняли разрозненные группы и отдельные политики, как, например, экс-кандидат в башканы, депутат НСГ Сергей Чимпоеш, его коллега Илья Узун, экс-спикер НСГ Дмитрий Константинов, примар Вулканешт Виктор Петриоглу. Пока что всех их объединяет только критика Ирины Влах, и мало шансов, что мы увидим их консолидированной силой.
На уровне Народного собрания антибашканское большинство, которое ещё весной могло блокировать важные для Влах вопросы, теперь разрушено. Собственного уверенного большинства у неё не появилось, скорее можно говорить о наличии костяка «своих», нескольких относительно лояльных депутатов и группы «наблюдающих». Это вполне устраивает башкана, тем более что «ключик» к главному депутату, спикеру НСГ Владимиру Кыссе тоже, кажется, был подобран. Об этом можно судить по выдвижению кандидатов на местных выборах от совместной команды Влах-ПСРМ. Так, социалисты решили не выдвигать своего кандидата в родном селе Владимира Кыссы Буджаке, оставив ему его электоральную вотчину.
Сборная башкана и социалистов
Согласованность действий Ирины Влах и ПСРМ видна не только по Буджаку, но и, в целом, в рамках всей кампании по местным выборам. Социалисты уже выдвинули своих кандидатов в примары в большинстве населённых пунктов автономии и почти все они принадлежат к числу соратников или сторонников башкана. Командный характер их участия проявляется на этих выборах во многих аспектах.
Ряд кандидатов, идущих «под звездой», являются действующими примарами и имели бы все шансы переизбраться и без партийной поддержки. В их числе – примары Комрата и Чадыр-Лунги Сергей Анастасов и Анатолий Топал. В данном случае они выступают электоральным локомотивом для ПСРМ, что выглядит прагматично именно в логике коллективных обязательств между партией и лагерем Ирины Влах.
В свою очередь, Влах, беря ПСРМ «на буксир», обеспечит им уверенную победу, но при этом получит и имиджевые риски от партийных ошибок и неудачного управления будущих примаров-социалистов. Пойти на эти жертвы и поделиться своим авторитетом её могут мотивировать определённые бонусы со стороны партии. В этом контексте можно привести примеры продвижения соратников Влах на важные посты, как в случае с бывшим первым замбашкана Вадимом Чебаном, назначенным на пост директора «Молдовагаз» и экс- башканом Дмитрием Кройтором, которого Правительство предложило на должность посла Молдовы в Турции. Другим вопросом, интересующим Влах, могут быть гарантии относительно места в высшем политическом эшелоне после 2023 года.
Но это дальняя и неочевидная пока перспектива, а что касается текущих дел, то башкан сегодня ищет возможности влияния Комрата на центральные власти в части соблюдения интересов автономии.
Новые возможности в Правительстве и «ресурс» ПСРМ
Одним из вопросов, который могла бы инициировать башкан, является создание некой платформы по типу Рабочей группы между НСГ и Парламентом, но только по линии исполнительной власти. Как показала деятельность РГ, депутаты добивались наибольшего успеха как раз по инициативам, которые находились в компетенции Правительства, в то время как правовые вопросы часто блокировались. Оставлять эту работу депутатам Ирине Влах нет никакого смысла.
Ещё одной инициативой башкана могла бы стать реорганизация офиса Агентства регионального развития в Комрате, которое до недавнего времени возглавлял Валерий Яниогло, назначенный на эту позицию демократами. Помимо политического аспекта, наличие такой структуры параллельно с органами власти автономии довольно спорно с точки зрения дублирования бюрократических структур, исполняющих общую функцию – освоение капитальных инвестиций. В результате переговоров башкан могла бы добиться либо упразднения представительства с переключением финансирования по линии Исполкома, либо его двойного подчинения одновременно Исполкому и Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
К целям, которые стоят перед башканом в рамках её правительственной работы, относится также восстановление Налоговой службы Гагаузии, которая была ликвидирована как территориальное подразделение минфина после проведённой ДПМ реорганизации исполнительной власти. В этом контексте идёт и возврат в Комрат офисов некоторых деконцентрированных служб.
В правительстве ДПМ Ирина Влах, как башкан Гагаузии, играла по большей части роль статиста. Её одиночные реплики и отказ от голосования не могли повлиять на результат. Сегодня у Влах уже есть поле для кулуарной активности. В её распоряжении имеются как чисто прагматичные предложения по оптимизации деятельности отдельных учреждений, так и политические аргументы. И Партия социалистов, как член правящей коалиции и как очевидный бенефициар союза с башканом на последних парламентских выборах и более чем вероятный бенефициар на приближающихся местных выборах, может стать для Ирины Влах востребованным политическим ресурсом для продвижения прогагаузской повестки на уровне центральных властей.
Вячеслав Крачун
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