Второй срок башкана Гагаузии: «долг» союзников и новые возможности

„Партия социалистов, как член правящей коалиции и как очевидный бенефициар союза с башканом на последних парламентских выборах и более чем вероятный бенефициар на приближающихся местных выборах, может стать для Ирины Влах востребованным политическим ресурсом для продвижения прогагаузской повестки на уровне центральных властей...”

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Положение Ирины Влах на старте её второго башканского срока довольно уверенное. Она смогла упрочить позиции в Гагаузии, готовится успешно провести свою команду в местные органы власти и, если не подведут политические союзники, может перестать играть роль статиста в Правительстве.

Разбитая оппозиция

12 сентября Народное собрание Гагаузии большинством голосов утвердило предложенные башканом Ириной Влах новую структуру и персональный состав Исполнительного комитета региона. По словам главы автономии, средний возраст её обновлённой команды составляет 44 года. Из 21 члена Исполкома, 18 должностей возглавили гагаузы, две – молдаване, и одну – болгарин. В ходе обсуждения кандидатур больше всего внимания было уделено позиции первого заместителя башкана, на которую Влах выдвинула экс-госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры Анатолия Усатого. Прежде чем проголосовать за него, депутаты вспомнили его работу в правительстве демократа Павла Филипа, а также отметили, что по региональному законодательству члены исполкома обязаны владеть гагаузским языком. Последнее сам Усатый пообещал выполнить за один год. В ответ же на претензии о ДПМ-овском прошлом, Влах акцентировала внимание на технократических свойствах своего первого зама, отметив, что «его компетентность пойдёт региону на пользу».

Утверждение нового Исполкома и ряд событий последних недель показали изменения в лагере местной оппозиции, а точнее – изменение самой оппозиции. Николай Дудогло, бывший главный оппонент Влах, окончательно ушёл в политическое небытие, его влияние на работу НСГ и, в целом, на региональную политику сведено к нулю. Его место заняли разрозненные группы и отдельные политики, как, например, экс-кандидат в башканы, депутат НСГ Сергей Чимпоеш, его коллега Илья Узун, экс-спикер НСГ Дмитрий Константинов, примар Вулканешт Виктор Петриоглу. Пока что всех их объединяет только критика Ирины Влах, и мало шансов, что мы увидим их консолидированной силой.

На уровне Народного собрания антибашканское большинство, которое ещё весной могло блокировать важные для Влах вопросы, теперь разрушено. Собственного уверенного большинства у неё не появилось, скорее можно говорить о наличии костяка «своих», нескольких относительно лояльных депутатов и группы «наблюдающих». Это вполне устраивает башкана, тем более что «ключик» к главному депутату, спикеру НСГ Владимиру Кыссе тоже, кажется, был подобран. Об этом можно судить по выдвижению кандидатов на местных выборах от совместной команды Влах-ПСРМ. Так, социалисты решили не выдвигать своего кандидата в родном селе Владимира Кыссы Буджаке, оставив ему его электоральную вотчину.

Сборная башкана и социалистов

Согласованность действий Ирины Влах и ПСРМ видна не только по Буджаку, но и, в целом, в рамках всей кампании по местным выборам. Социалисты уже выдвинули своих кандидатов в примары в большинстве населённых пунктов автономии и почти все они принадлежат к числу соратников или сторонников башкана. Командный характер их участия проявляется на этих выборах во многих аспектах.

Ряд кандидатов, идущих «под звездой», являются действующими примарами и имели бы все шансы переизбраться и без партийной поддержки. В их числе – примары Комрата и Чадыр-Лунги Сергей Анастасов и Анатолий Топал. В данном случае они выступают электоральным локомотивом для ПСРМ, что выглядит прагматично именно в логике коллективных обязательств между партией и лагерем Ирины Влах.

В свою очередь, Влах, беря ПСРМ «на буксир», обеспечит им уверенную победу, но при этом получит и имиджевые риски от партийных ошибок и неудачного управления будущих примаров-социалистов. Пойти на эти жертвы и поделиться своим авторитетом её могут мотивировать определённые бонусы со стороны партии. В этом контексте можно привести примеры продвижения соратников Влах на важные посты, как в случае с бывшим первым замбашкана Вадимом Чебаном, назначенным на пост директора «Молдовагаз» и экс- башканом Дмитрием Кройтором, которого Правительство предложило на должность посла Молдовы в Турции. Другим вопросом, интересующим Влах, могут быть гарантии относительно места в высшем политическом эшелоне после 2023 года.

Но это дальняя и неочевидная пока перспектива, а что касается текущих дел, то башкан сегодня ищет возможности влияния Комрата на центральные власти в части соблюдения интересов автономии.

Новые возможности в Правительстве и «ресурс» ПСРМ

Одним из вопросов, который могла бы инициировать башкан, является создание некой платформы по типу Рабочей группы между НСГ и Парламентом, но только по линии исполнительной власти. Как показала деятельность РГ, депутаты добивались наибольшего успеха как раз по инициативам, которые находились в компетенции Правительства, в то время как правовые вопросы часто блокировались. Оставлять эту работу депутатам Ирине Влах нет никакого смысла.

Ещё одной инициативой башкана могла бы стать реорганизация офиса Агентства регионального развития в Комрате, которое до недавнего времени возглавлял Валерий Яниогло, назначенный на эту позицию демократами. Помимо политического аспекта, наличие такой структуры параллельно с органами власти автономии довольно спорно с точки зрения дублирования бюрократических структур, исполняющих общую функцию – освоение капитальных инвестиций. В результате переговоров башкан могла бы добиться либо упразднения представительства с переключением финансирования по линии Исполкома, либо его двойного подчинения одновременно Исполкому и Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

К целям, которые стоят перед башканом в рамках её правительственной работы, относится также восстановление Налоговой службы Гагаузии, которая была ликвидирована как территориальное подразделение минфина после проведённой ДПМ реорганизации исполнительной власти. В этом контексте идёт и возврат в Комрат офисов некоторых деконцентрированных служб.

В правительстве ДПМ Ирина Влах, как башкан Гагаузии, играла по большей части роль статиста. Её одиночные реплики и отказ от голосования не могли повлиять на результат. Сегодня у Влах уже есть поле для кулуарной активности. В её распоряжении имеются как чисто прагматичные предложения по оптимизации деятельности отдельных учреждений, так и политические аргументы. И Партия социалистов, как член правящей коалиции и как очевидный бенефициар союза с башканом на последних парламентских выборах и более чем вероятный бенефициар на приближающихся местных выборах, может стать для Ирины Влах востребованным политическим ресурсом для продвижения прогагаузской повестки на уровне центральных властей.

Вячеслав Крачун