ПСРМ начала избирательную кампанию для местных выборов

Партия социалистов официально начала избирательную кампанию для всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября 2019 года. Таким образом, ПСРМ выдвинула 729 кандидатов на должность примаров, 1108 кандидатов в районные советники и более 9000 кандидатов в местные советники, передает IPN.

Президент Игорь Додон заявил в воскресенье, 15 сентября, на мероприятии по открытию кампании в Национальном дворце столицы, что „люди в стране хотят изменений на местном уровне, хотят настоящих хозяев в каждом селе, людей, которые являются настоящими профессионалами и патриотами страны. Люди ждут хорошие дороги, воду, канализацию, школы, детские сады, доступные медицинские услуги. И все эти ожидания связаны, в первую очередь, с командой Партии социалистов - самую сильную про-президентскую команду” - заявил президент.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный отметила, что 2019 год был решающим годом, когда закончилась олигархия, но все же, по ее словам, самые большие трудности только впереди. „Всеобщие местные выборы 20 октября 2019 года дают уникальный шанс доказать, что Партия социалистов - это движущая сила, которая может и должна довести изменения к лучшему до конца”.

Зинаида Гречаный отметила, что ПСРМ уже продемонстрировала высокий уровень ответственности за населенные пункты, которых возглавляли ее представители. „Но сейчас партия сталкивается с новыми вызовами. Это внедрение инвестиционных проектов, реконструкция современных агропромышленных комплексов, субсидии в сельском хозяйстве и производстве”, - сказала она.

„Мы будем развивать инфраструктуру городов и сел Республики Молдова на качественно новом уровне и подключим села к системам поставок газа, воды и канализации. Мы обеспечим качественный ремонт дорог, введем систему контроля за госзакупками и расходами государственных средств. Мы предоставим социальную помощь и защиту каждому нуждающемуся гражданину”, - заявила Зинаида Гречаный.

Одновременно с всеобщими местными выборами, 20 октября состоятся и парламентские выборы в четырех округах.