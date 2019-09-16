16 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Воронин: Альянс ПСРМ-ACUM остается на плаву только из-за жажды власти лидеров партий
16.09.2019

Альянс ПСРМ-ACUM остается на плаву только из-за жажды власти лидеров партий. Такое мнение выразил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин в эфире передачи "В центре внимания" на Publika TV. По его словам, министры правительства Санду не компетентны и не в состоянии решать проблемы страны.

Воронин раскритиковал и президента Игоря Додона, который промульгировал повышение налогов по требованию Международного валютного фонда.

Лидер коммунистов коснулся также намерения ПСРМ подписать новое соглашение с блоком ACUM.

Владимир Воронин считает, что скоро правящая коалиция распадется из-за внутренних разногласий. Ранее Игорь Додон заявлял, что правящий альянс может распасться, если политическое соглашение не будет подписано до исполнения ста дней правительства Майи Санду.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.