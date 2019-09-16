Воронин: Альянс ПСРМ-ACUM остается на плаву только из-за жажды власти лидеров партий

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Альянс ПСРМ-ACUM остается на плаву только из-за жажды власти лидеров партий. Такое мнение выразил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин в эфире передачи "В центре внимания" на Publika TV. По его словам, министры правительства Санду не компетентны и не в состоянии решать проблемы страны.
Воронин раскритиковал и президента Игоря Додона, который промульгировал повышение налогов по требованию Международного валютного фонда.
Лидер коммунистов коснулся также намерения ПСРМ подписать новое соглашение с блоком ACUM.
Владимир Воронин считает, что скоро правящая коалиция распадется из-за внутренних разногласий. Ранее Игорь Додон заявлял, что правящий альянс может распасться, если политическое соглашение не будет подписано до исполнения ста дней правительства Майи Санду.
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