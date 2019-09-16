«Он просто тупой стажер, он новенький»: Кто на самом деле гробит молдавский бизнес

За все косяки и беспардонное отношение к клиентам приходится отдуваться напуганным «стажерам», некоторые из, которых на самом деле могут проработать в компании не один год.

Ох, как же непросто молдавским рестораторам. С одной стороны, душит их правительство, отнимая налоговые льготы, с другой - конкуренция в нише запредельная и приходиться постоянно тратиться на рекламу, имиджевые мероприятия и прочие маркетинговые недешевые инструменты, с третьей — уж слишком разбалованные клиенты, которым постоянно нужно угождать и не сдавать позиций: подавать качественную еду, следить за убранством зала и в целом за атмосферой заведения, на которую некоторым приходится тратить ежемесячно больше, чем на зарплату поварам и персоналу.

Они несчастные с очередных курсов повышения эффективности (опять же недешевых) несутся на митинг на главной площади столицы, где, угрожая повышением цен в ресторанах и кафе, стонут о том, что новая налоговая политика угробит их любимое детище.

Только лукавят родимые. Ох, как лукавят. И для того, чтобы понять истинную причину, которая медленно, но верно убивает отечественный ресторанный бизнес, достаточно посетить любое заведение города. Рестораны, кафе, забегаловки умирают из-за недобросовестного персонала. И это ключевое.

Банальный пример. Выбежали как-то в обед мы с коллегами перекусить. Забрели в довольно-таки милое кафе в национальном стиле в центре города. Заведение, к слову позиционирует себя как ресторан и судя по ценнику ориентировано в первую очередь на иностранцев.

Так как времени у нас было в обрез, решили заказать, то, что приготовят быстрее всего — бизнес-ланч. Не совсем дешево, но быстро и сытно. Особенно, повторюсь, когда времени у вас нет от слова «совсем». Заказ приняла довольна милая официантка, тщательно записала в блокнотик, хотя смысла в этом никакого не было, три бизнес-ланча не так трудно запомнить.

Ничего не предвещало беды, как говорится, и мы, как и остальные гости заведения принялись ожидать свой обед. Конечно, нас немного насторожило, что официантка спустя минут 20 опять подошла к нам с вопросом: а у вас приняли заказ. А спустя еще 20 минут, судя по всему, уже менеджер заведения задала подобный вопрос. По мере того, как на столах у остальных клиентов кафе появлялись заказанные блюда, а наш столик официанты тщательно обходили, у нас появились вопросы, пока в вежливой форме. Подошла к нам другая девушка, снова с блокнотиком, и закатывая глаза, с видом большого одолжения (внимание!) спросила: что будете заказывать? Напомню, с нашего первого заказа прошло минут 45-50.

На наш вопрос: что происходит, и почему вы у нас снова принимаете заказ, если мы минут 50 заказали обед? Девушка прорычала: вас обслуживала стажер, она ошиблась. Занавес. Финал. Титры с нецензурными словами.

Мы молча встали и ушли в другое заведение. Учитывая, что официантку, которая нас обслуживала первой, мы уже в этом заведение видели, когда пару недель назад выбрались туда же, к счастью, только кофе попить, отмазка, скажем мягко, не прошла.

И ведь такое отношение к клиентам не только у персонала в ресторанах. В других компаниях достаточно часто встречаются такие «стажеры», которые путают ваш заказ, например, или отправляют мастера по другому адресу или доставляют мебель, технику с браком.

И я уже не говорю про то с каким презрением смотрят продавщицы в бутиках, где турецкий масс-маркет выдают за итальянский или французский от кутюр. Вы еще не успели переступить порог бутика, как создается впечатление, что вас взвесили, оценили и пришли к выводу, что не в состоянии вы купить тряпки, на которых в подвалах перешивают лейбл. И это ведь люди, зарплата которых напрямую зависит от того, приобретете вы вещь или нет.

Одним словом, дорогие рестораторы, предприниматели и прочие бизнесмены и бизнес-леди, если вы действительно радеет за свой бизнес, повышайте квалификацию своего персонала. Вкладывайте в свой персонал, и, наверное, платите им хорошо.

А то ведь вы корячитесь, все вроде совершенствуетесь и не замечаете, как каждый день от вас уходят клиенты. Ну и не мне вам рассказывать, как эффективно у нас в стране работает сарафанное радио. И, пожалуйста, придумайте отмазку правдоподобнее, а то смешно, что за ваш непродуманный менеджмент стажерки отдуваются.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ