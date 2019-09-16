Уровень успеха - "уехал": У граждан Молдовы новое мерило жизненных достижений

Выросло новое поколение граждан, у которых загранпаспорта появились вместе со свидетельством о рождении и задолго до удостоверения личности.

У страны не может быть будущего без людей, которые хотят в ней жить, учиться, работать, мыть свой подъезд, выходить на субботник со всеми соседями. У страны, в которой все хотят свалить не может быть будущего, априори. К сожалению, Молдова уже превратилась в страну, в которой большая часть живущих в ней хочет уехать, куда глаза глядят. Сколько бы с трибуны не произносилось пламенных речей новой властью, ситуацию не переломить в короткие сроки. Поезд в огне и без тормозов несется в неизведанную даль, где сегодня лучше, чем в Молдове завтра.

Выросло новое поколение граждан Республики Молдова, у которого загранпаспорта появились вместе со свидетельством о рождении и задолго до удостоверения личности. Они смотрят на политику и, прежде всего, экономику нашей страны совсем другими глазами. Чужими глазами. Эта политика и вот эта вся экономика их не интересует.

Уехать, собираться уезжать, планировать уехать и мечтать уехать - это все истории успеха и начала успеха. Вариант "я хочу остаться в Молдове" практически никем из выпускников лицеев не воспринимается всерьез. Даже БАК не такой страшный, когда они мечтают о том, что покинут отчий дом за ради стипендии в Румынии и квоты в России.

Учиться и жить в Молдове - это сродни дауншифтингу. То есть выбор остаться в Молдове молодежь рассматривают, как жизнь на низких оборотах. Жизнь без прекрасных фонов, как в кино. Бумажные стаканчики с кофе и круассаны в Кишиневе есть, но завтрак не у "Тиффани", а у Тимофти.

Как так вышло, что уехать стало молдавской мечтой? Цель, конечно, не просто в самом "уехать". Надо уехать и устроиться. Но уехать все-таки сильнее. Ведь далеко не все, кто переехав в другую страну, обустраивается значительно лучше, чем было ему в Молдове. Большинство продолжают там много работать, платить безумно дорогую ренту, крутиться и изворачиваться, жонглируя кредитными картами. И работа часто за рубежом не то, чтобы не по специальности, а значительно ниже статусом. Все эти недостатки жизни на нашей планете скрашивает момент миграции из Молдовы. Уехал? Ты же герой для оставшихся!

Мигранты - пример для тех, кто в Молдове живет и мажет лыжной мазью свои лыжи, но все по каким-то причинам не укатит в даль. Своих мигрантов мы любим и лелеем их святой образ мучеников на чужбине.

Думаете, что это не так? Что главная причина чемоданного настроения Молдовы только в отсутствии комфорта и недостаток денег? А по-моему уже нет. Миграция стала неким обязательно выполнимым жизненным планом. Родители с пеленок внушают детям, что учиться надо за границей. Отвозят в отпуск в Европу и показывают, как там хорошо. Ну, там правда, местами сильно хорошо, но родину-то за что каждый раз "мочить".

Никто не говорит современным детям: "Вырастишь, будешь строить удобное тебе государство, облагородишь столицу по вкусу своего поколения".

ИРИНА ИВАНЧЕНКО