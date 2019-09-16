"Пели с мужем на улицах Бельгии, в кармане было всего 10 евро"

Артистка разоткровенчилась в прямом эфире популярного румынского шоу.

Сегодня Ирина Римес, популярная молдавская певица, единственная женщина-наставник в проекте Vocea Romaniei - на пике успеха. У нее выходят новые синглы и видеоклипы, Ирина снимается в шоу и записывает дуэты. Глядя на эту успешную молодую артистку трудно предположить, что она испытывала нужду.

О своем безденежном прошлом Ирина рассказала в прямом эфире шоу Vocea Romaniei. Так она решила поддержать участницу, которая призналась, что зарабатывала себе на жизнь тем, что пела на улицах Италии.

"Вспомнила, как я с мужем уехали в Бельгию. В кармане 10 евро. В Бельгию уехали на автобусе, денег на обратную дорогу и на билет на самолет не было. Можете себе представить у нас не было денег даже, чтобы сходить в туалет. Пришлось ждать, когда автобус остановится на заправке, где можно было сходить бесплатно в туалет", - рассказала Римес.

Артистка также добавила, что вместе с мужем были вынуждены петь на улицах Бельгии.

ЛИДИЯ ТКАЧ