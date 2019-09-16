Даже в африканских странах нет таких убогих, устаревших, опасных для жизни граждан маршруток, как в Молдове

Маршрутка в Кении и маршрутка в Кишиневе - почувствуй разницу, как говорится.

Жители Кишинева, уверены, что пора и вовсе отказаться от такого городского транспорта.

Недавно на страницах "Комсомльской правды" в Молдове был опубликован материал о иностранке, которая вынуждена была прокатиться в городской маршрутке. Статья вызвала бурный отклики.

Публикуем самые яркие.

Мне безразлично:

"Мне безразлично, кто водитель по национальности. Какой у него цвет глаз, размер обуви. А вот как он ездит, соблюдает или нарушает ПДД РМ,мне не безразлично. Сколько он грузит пассажиров, без предоставления билетов мне не безразлично.

Почему в троллейбусах и автобусах должны предоставлять билет. И контроллеры периодически проверяют наличие билетов, а в маршрутках нет? Почему маршрутки такие грязные? Почему маршрутные такси в таком техническом ужасном состоянии ездят по столице?.

Были в Турции. Там только новые мерседесы в качестве маршруток... Водители одеты соответственно работе в офисе. С пассажирами говорят уважительно, в соответствии с офисным, бизнесс-этикетом.

А у нас, в столице страны - ужас! Даже в африканских странах нет таких убогих, устаревших, опасных для жизни граждан, авто, занимающихся перевозками пассажиров в столице. Долой такие маршрутки! Почему полиция не штрафует за "стоячих" пассажиров, за остановки перед пешеходными переходами, после перекрестка? ПДД РМ написаны для красоты? Если бы полиция следила за соблюдением ПДД РМ, мы бы имели миллионные доходы в бюджет столицы".

Евгений:

"В Европе тоже не все Ок. Но значительно дороже".

Оля:

"Правильно говорит,люди которые занимаются перевозками людей несут ответственность за свой действия.Но наши люди етого не знают".

Юрий:

"В Кишиневе такси дешевле автобуса в Европе.О графике я уже не говорю.Народ в Кишиневе пользуется маршрутками не зря.Факторов положительных много,Кишинев город динамичный. А вот создать условия для безопасности движения и вообще умный трафик в городе - это удел умных".

Тоже иностранка:

Скажите спасибо, что водитель вас не избил! Думаю, если бы началась потасовка,пассажиры бы ему еще помогли надавать вам тумаков ! Увы, это не перевоспитывается,не лечится, разве что хороший кнут поможет исцелить новых европейцев. Их детки такие же.

Мария:

"Водители просто издеваются над детьми. Детям до 7 лет не оплачивают проезд,а они наглым образом берут, потому что ребенок сидит на стуле. Вот такие правила у нас"

ПАВЕЛ МУНТЯН