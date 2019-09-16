Первые пять дней – за счет работодателя: Как в Молдове рассчитываются "больничные "

Рассказываем о новых правилах получения выплат по больничным листам. Национальная касса социального страхования (CNAS), распространила пресс-релиз о новых правилах получения выплат по больничным листам.

Как сообщают в CNAS выплаты будут производиться на основе данных, полученных через запущенный портал медицинских справок о больничном.

Чтобы получить компенсацию за временную нетрудоспособность на зарплатную карту, сотрудники должны обратиться к работодателю с просьбой. Если получатель является держателем социальной карты (для пособий для семей с детьми, пенсий, соцвыплат), пособие по временной нетрудоспособности будет переведено на нее.

Если получатель не имеет зарплатной или социальной карты, возмещение за временную нетрудоспособность будет выплачено через любое почтовое отделение.

Как отмечается в пресс релизе CNAS пособие за первые 5 дней отпуска по болезни в случае распространенных заболеваний или несчастных случаев, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем, но не более чем за 15 совокупных дней в течение календарного года.

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, CNAS устанавливает, рассчитывает и выплачивает пособия за счет бюджета государственного социального страхования.

С 1 дня нетрудоспособности оплачиваются пособия за счет CNAS таким заболеваниям как туберкулез, СПИД, онкологические заболевания.

Также с первого дня нетрудоспособности оплачиваются пособия родителям при болезни ребенка.

Напомним, что в соответствии с ранее принятыми изменениями электронный Портал медицинских справок (листков о медицинском отпуске) должен был заработать с 1 июля 2019 года.

Очевидно, что первые трудности с запуском позади и вскоре электронная система заработает в полную силу.

Несмотря на создание Портала, листок о медицинском отпуске будет выдаваться и на бумаге для предъявления по месту работы.

Листок будет заполняться на бумажном носителе, с обязательным внесением данных из медицинского листка в Портал. Данные будут передаваться в Национальную Кассу Социального Страхования (НКСС) в электронном виде. НКСС, получив электронное сообщение, будет решать вопрос о выплате пособия по временной нетрудоспособности.

Данные из листков, выданных до 30 июня 2019 года включительно, а также из листков, которые продлеваются после этой даты, не будут вноситься в Портал.

В связи с вводом в строй Портала, в Инструкции по заполнению листка о временной нетрудоспособности сделано небольшое, но тонкое дополнение. Ранее больничный лист подтверждал право работника на пособие по временной нетрудоспособности и по материнству. С 1 июля 2019 года листок является лишь основанием для установления пособия. Последнее слово принадлежит НКСС.

ИГОРЬ КРУДУ