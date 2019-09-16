Должны ли в Молдове работодатели оплачивать испытательный срок при приеме на работу

При приеме на работу неквалифицированных рабочих испытательный срок устанавливается, как исключение, и не может превышать 30 календарных дней.

"Здравсвуйте. Помогите разобраться. При приеме на работу дочери обещали, что испытательный срок — 2 месяца — ей все равно будет оплачен. Однако спустя месяц начальник отдела сказал, что она не справляется, и уволил ее, не заплатив ни копейки. Официально ли у нас в Молдове принимают на испытательный срок, каков период и обязан ли был работодатель оплатить испытательный срок"

Вероника, г. Кишинев.

Уважаемая Вероника!

Согласно статье 60 Трудового кодекса РМ «С целью проверки профессиональных способностей работника при заключении индивидуального трудового договора может быть установлен испытательный срок до трех месяцев, а для руководителя предприятия, его заместителей, главного бухгалтера и других должностных лиц, перечень которых утверждается работодателем после консультации с представителями работников, – до шести месяцев. При приеме на работу неквалифицированных рабочих испытательный срок устанавливается, как исключение, и не может превышать 30 календарных дней»

Важный момент - условие об испытательном сроке должно быть предусмотрено в индивидуальном трудовом договоре. При отсутствии в договоре такого условия считается, что работник был принят на работу без испытательного срока. Кроме того, в течение действия индивидуального трудового договора может быть установлен только один испытательный срок.

В то же время, на основании индивидуального трудового договора, работодатель обязан выплачивать заработную плату.

Отказ об оплате труда считается нарушением и вы вправе написать жалобу на работодателя, обратившись в Государственную инспекцию труда.

НИКИТА ЗВЕРЕВ