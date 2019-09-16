Станислав Павловский: “Я ухожу из политики, но останусь гражданским активистом”

Станислав Павловский уходит с поста вице-председателя партии платформы DA. По его словам, он решил уйти из политики, но при этом продолжит работать в качестве адвоката.

„Я поставил перед собой три задачи: искоренение узурпаторского режима путем, предусмотренным Конституцией, продвижение молодежи на ключевые государственные посты и реформирование правовой системы в республике Молдова. Эти три задачи выполнены. Я думаю, что моя миссия в политике выполнена. Поэтому я решил уйти из политики.

Я буду продолжать работать в качестве юриста, адвоката, в области защиты прав человека и в качестве гражданского активиста”, – прокомментировал свой уход Павловский.

Заявление об отставке Павловского будет рассмотрено и принято членами постоянного бюро партии. В июне Станислав Павловский по собственному желанию ушел в отставку с поста министра юстиции.