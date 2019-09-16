На заседании парламентской комиссии обсудили закон о прокуратуре. Депутат ДПМ назвал его “политизированием должности генпрокурора”

Проект поправок к Закону о прокуратуре сегодня обсуждался на заседании парламентской комиссии по юридическим назначениям и иммунитету. Депутат Демократической партии (ДПМ) Игорь Время выразил недовольство новой процедурой отбора и назначения генерального прокурора, предложенной министерством юстиции.

Он заявил, что проект не принесет никакой пользы, обвинив нынешнюю власть в попытке политизировать процесс отбора генпрокурора и ослабить Высший совет прокуроров (ВСП).

“В чем преимущества этого закона? То, что вы предлагаете, не лучше того, что есть. Почему министр юстиции должен быть в комиссии по предварительному отбору, а также в ВСП? Министр будет контролировать процесс от и до… Вы хотите политизировать эту должность, поскольку вы не доверяете ВСП”, – сказал Время.

“Господин Время притворяется, что не понимает… Вы хотите видеть генеральным прокурором Игоря Попу, однако Попа не будет прокурором. Последует отбор прокурора, независимого от Плахотнюка, блока ACUM и коллег из ПСРМ”, – ответил ему председатель юридической комиссии Серджиу Литвиненко.

В то же время депутаты уточнили, что при подготовке нового Закона о прокуратуре учли решения Конституционных судов других стран и рекомендации Венецианской комиссии.

В итоге проект был положительно одобрен комиссией и будет предложен для утверждения на сегодняшнем заседании парламента, которое началось в 12:00.