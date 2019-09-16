Президент Молдовы: "Больше дел и результатов для людей – меньше геополитики, эйфории и пустых споров!"

Игорь Додон обратился сегодня к парламентскому большинству и Правительству в ходе выступления на открытии новой сессии Парламента.

Больше дел и результатов для людей – меньше геополитики, эйфории и пустых споров!

С таким посылом президент Молдовы обратился сегодня к парламентскому большинству и Правительству в ходе выступления на открытии новой сессии Парламента. Глава государства попросил их проявить новый подход, связанный с деятельностью официальных лиц, так чтобы на первый план было выдвинуто решение злободневных проблем, с которыми сталкиваются наши граждане.

"Подвел предварительный итог первых трех месяцев деятельности новой власти, но сказал и о том, что дела идут не так, как надо, особенно в части недостаточной работы некоторых министерств, которые не соответствуют ожиданиям граждан и не предлагают четкого плана действий по улучшению их жизни.

Деятельность Правительства по ряду направлений была до сегодняшнего дня запутанной, а в последние месяцы людям слишком часто говорили о том, чего не было сделано ранее, но им не предложили конкретного плана о том, что же должно произойти дальше. «Медовый месяц» позади, и граждане начинают задавать резонные вопросы об эффективности нынешней власти. Они ждут от Правительства прямых действий по повышению и гарантированию зарплат и пенсий; ждут решений по улучшению мер социальной защиты, надежной стратегии создания новых рабочих мест, прекращения политических чисток среди чиновников-профессионалов, незамедлительных действий по экономическому развитию страны, срочных мер по строительству новых дорог и реконструкции существующих, активизации борьбы с коррупцией в тех сферах, которые ежедневно воздействуют на людей.

Все эти шаги вместе с необходимыми реформами во многих областях будут способствовать тому, что нынешняя власть станет действительно ближе к гражданам, сделает их жизнь лучше и будет пользоваться их поддержкой в долгосрочной перспективе. Кроме того, эти действия помогут нам остановить отъезд молдаван из страны и создать условия для возвращения домой тех, кто уже уехал. Потому что, на мой взгляд, демографический кризис, который испытывает Молдова уже много лет, - главная угроза для нашей страны; это опасность, день ото дня подтачивающая наше государство и ограничивающая будущие перспективы.

В сущности, мое обращение к Парламенту было призывом вернуться к реальности, выйти из состояния затянувшейся и бессмысленной эйфории, в которой пребывают некоторые политики. Это был месседж, посредством которого я призвал отказаться от утомительных геополитических споров и осознать, наконец, ключевую роль, которую играет нынешнее парламентское большинство и Правительство в деле защиты граждан и развитии государства", - сообщил президент.