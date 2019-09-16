Слусарь: сегодня может быть подписано коалиционное соглашение между парламентом, кабинетом министров и администрацией президента

Сегодня может быть подписано новое коалиционное соглашение между представителями парламента, кабинета министров и администрации президента. Об этом корреспонденту TV8 заявил заместитель председателя парламента Александр Слусарь. Парламентарий отметил, что документ представляет собой дорожную карту для осуществления реформ, таких как реформа юстиции, демонополизация экономики и других.

Он сообщил, что принял участие в коллективном заседании депутатов парламента, министров и представителей президента Молдовы, на котором обсуждалось данное соглашение. Слусарь подчеркнул, что документ не содержит ничего особенного, помимо раздела о местных выборах. Все, что касается реформ, включено в план действий кабинета министров.

“В настоящее время проводятся обсуждения документа. Сегодня я участвовал в заседании парламента, на котором присутствовали несколько депутатов и представители как президента, так и правительства. Возможно, что соглашение будет подписано сегодня”, – отметил Слусарь.

Ранее глава МВД Андрей Нэстасе также отмечал, что соглашение может быть подписано между кабинетом министров, законодательным органом и администрацией президента.

8 июня депутаты блока ACUM и Партии социалистов перед началом экстренного заседания парламента подписали временное соглашение о политическом сотрудничестве. Документ подписали 60 депутатов. Согласно договору, депутаты договорились выбрать спикером Зинаиду Гречаный и премьер-министром Майю Санду, а также отменить смешанную избирательную систему и реформировать прокуратуру.