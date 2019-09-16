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Политика
Депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Марины Таубер и Регины Апостоловой
16.09.2019

Генпрокуратура потребовала снять иммунитет с депутатов фракции "Шор" Марины Таубер и Регины Апостоловой. Об этом в ходе сегодняшнего заседания сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный, которая процитировала запрос врио прокурора. За снятие иммунитета должно будет проголосовать парламентское большинство.

ОБНОВЛЕНО: Депутаты проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности Марины Таубер. ЗА выступили 56 депутатов. Столько же депутатов проголосовали за снятие иммунитета с Регины Апостоловой.


 
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