Марина Таубер и Регина Апостолова арестованы

Парламент удовлетворил в понедельник запрос Генеральной прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности членов фракции партии "Шор" Марины Таубер и Регины Апостоловой. Как передает "ИНФОТАГ", решение поддержали 56 депутатов Партии социалистов и блока ACUM, Демократическая партия не голосовала, а пятеро депутатов от фракции Шора покинули заседание в знак протеста.

И.о. генерального прокурора Дмитий Робу сказал на заседании парламента, что поиск и наказание виновных в банковской краже представляют собой приоритет для правоохранительных органов Молдовы.

"В рамках уголовного расследования получены убедительные доказательства, вызывающие обоснованные подозрения, что депутаты Регина Апостолова и Марина Таубер, начиная с 17 августа 2012 г., активно участвовали в подготовке краже из финансовых институтов посредством оказания помощи в установлении контроля над банком в интересах ОПГ, которой руководил Илан Шор", - сообщил он.

По словам и.о. генпрокурора, расследование требует проведения срочных следственных мероприятий с привлечением этих депутатов, поэтому их свобода передвижения должна быть ограничена.

Депутаты Демпартии возмутились тем, что парламентское большинство нарушает регламент. Дмитрий Дьяков запросил перенести вопрос на следующее заседание, а также потребовал провести тайное голосование, однако председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Серджиу Литвиненко напомнил, что тайное голосование в парламенте было признано неконституционным решением Конституционного суда.

Робу представил все доказательства вины на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, на котором также присутствовали Таубер и Апостолова, однако покинули парламент до начала обсуждений в пленарном зале.

Депутат фракции партии Шора Марина Таубер задержана полицией после того, как парламент снял с нее депутатский иммунитет. Как передает "ИНФОТАГ", эту информацию подтвердил Генеральный инспекторат полиции. После завершения заседания парламента ряд СМИ сообщили, что Таубер была задержана полицейскими в Оргееве. Ее сторонники пытались помешать задержанию, однако несколько машин полиции окружили депутата, а полицейские провели задержание, на основе мандата прокуроров. В интернете появилось видео момента задержания. Некоторые СМИ сообщили также о задержании Регины Апостоловой.

Запрос генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности Таубер и Апостоловой является местью президента Игоря Додона оппоненту Илану Шору, заявил на брифинге в понедельник депутат Денис Уланов. По его мнению, выступая на заседании парламента президент "открыто сказал кто, что и куда придет": "Сегодня парламентское большинство намерено и, безусловно, снимет иммунитет с двух депутатов парламента - двух женщин, которых они очень сильно боятся. Нам обещали отсутствие политических разборок в парламенте, демократию, парламентаризм и меритократизм. Додон и Нэстасе способны на борьбу с женщинами".

Депутат утверждает, что президент неоднократно открыто угрожал Шору и другим членам фракции, стремясь отомстить и избавиться от оппозиции. По его словам, депутаты партии "Шор" не боятся лишения иммунитета и не считают себя виновными. В то же время Уланов объявил, что фракция в знак протеста не будет присутствовать на заседании во время обсуждения снятия неприкосновенности.