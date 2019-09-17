Смертоносная угроза у границ Молдовы: СБУ несет потери

Если мы попробуем проанализировать сирийские и ливанские СМИ, то у особо впечатлительного человека может сложиться впечатление, что Украина стала своеобразным вилаятом «Исламского государства».

Несколько дней назад пресс-центр СБУ сообщил о гибели в Одесской области сотрудника центра специальных операций «Альфа» старшего лейтенанта Александра Иванькова во время выполнения специального задания, максимально приближенного к боевому.

Служба безопасности соседней страны не уточняет подробности трагедии. По информации местного издания «Думская», старший лейтенант погиб во время сложной тренировки на воде, однако сослуживцы Александра и волонтеры Центра помощи участникам АТО уверены, что офицер спецподразделения был убит террористом одной из группировок исламистского толка во время спецоперации СБУ.

Сообщения такого рода крайне непривычны для жителей нашего региона, а новостные сюжеты о преступлениях террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» чаще всего описывают трагедии Ближневосточного региона, который в представлении многих молдаван настолько далек от Кишинева, что добраться туда сродни полету на марс: практически нереально, да и смысла особого не имеет. Однако в реальности ситуация несколько отличается от нашего мировосприятия и смертоносная угроза уже давно находится на границах Молдовы, правда, попасть в наши города ей пока что не позволяют небезызвестные «приднестровские оккупанты».

Итак, как ни странно, но в «глобальной паутине» очень много информации об украинских ячейках террористов «Исламского государства» и других исламистских объединений. При этом информацию можно найти преимущественно на английском и арабском языках – по всей видимости, никому не нужно, чтобы жители нашего региона знали о реальных угрозах…

В середине 2017 года журналисты британского «Sky news» сообщили, что только в Одесской и Николаевской областях проживает более 500 джихадистов, многие из которых находятся в международном розыске. По мнению наших английских коллег, Украина стала пользоваться особой популярностью у террористов начиная с 2014 года: гражданство «Незалежной» продается и покупается за смешные 2000 долларов, на государственном уровне Киев пытается бороться лишь с невидимыми российскими военными на Донбассе, а космический уровень коррупции и отсутствие каких-либо моральных принципов у некоторых офицеров украинских силовых структур позволили преступникам не только организовать схемы по продаже оружия на Ближний Восток, но и выполнять за вознаграждение отдельные деликатные поручения.

В конце 2017 года с официальными обвинениями в адрес Киева выступил один из главных союзников США в Ближневосточном регионе – королевство Иордания, чье антитеррористическое ведомство заявило о беспечности украинских коллег. Последние, по мнению иорданцев, позволили террористам не только под легендами различных гражданских лиц беспрепятственно вылететь в Иорданию, но и организовать настоящие тренировочные лагеря в пресловутой Одесской области. Что характерно эту информацию подтвердили и в СБУ, сообщив о планах борьбы с международным терроризмом и практически сразу же уничтожив одного боевика «Джебхат ан-Нусры».

Если же мы попробуем проанализировать сирийские и ливанские СМИ, информация в которых по понятным причинам в основном на арабском языке, то у особо впечатлительного человека может сложиться впечатление, что Украина стала своеобразным вилаятом «Исламского государства».

Например, в государственном информационном агентстве Сирии «Sana» мы можем прочитать весьма интересную аналитическую статью за 2017 год, где подробно описывается, как оружие советского производства со складов на Украине попадает боевикам различных группировок как Ближневосточного региона, так и некоторых африканских стран. Также наши арабские коллеги сообщают, что уже бывший президент Украины Петр Порошенко систематически пользовался услугами международных террористических организаций для достижения своих целей внутри страны. Здесь сразу же вспоминаются отдельные публикации уже молдавских СМИ о схемах олигарха Плахотнюка по продаже оружия для нужд исламистской группировки «Братья мусульмане» в Ливии и боеприпасов с аэродрома Маркулешт игиловцам в Сирии. Напомним, что в последнем бывшего лидера демпартии обвинил экс-руководитель аэродрома Владимир Майдук. Что ж, с учетом многолетних партнерских отношения «Плахи» и Порошенко, возможно, беглый олигарх действительно перешел «красную черту» и стал своеобразным союзником международных террористических организаций?!

Продолжая тематику арабских СМИ, нельзя не вспомнить и о видео, опубликованном ливанскими журналистами издания «Аль-масдар»: в только что освобожденном сирийском городе Дейр-эз-Зоре с черными полотнищами боевиков ИГИЛ «гордо веял» и украинский флаг.

В апреле этого года вопросы к СБУ появились и у иракских силовиков, чья пограничная служба задержала контрабандное оружие в порту Умм-Каср на юге провинции Басра. Сухогруз, вышедший из порта опять же Одессы по документам должен был перевозить велосипеды, однако, вместо них в контейнерах находилось стрелковое оружие, в том числе тысячи пистолетов «Форт» украинского производства.

Десятки сюжетов про уничтоженных (плененных) боевиков из Украины и непосредственно из Одесской области можно встретить и в официальных сообщениях проамериканских «Сирийских демократических сил», действующих на севере арабской республики. Например, в этом году ими был задержан около населенного пункта Хаджин некий боевик ИГИЛ 27-летний Аскар Зарманбетов, у которого при обыске обнаружился украинский паспорт.

Итак, события, которые происходили в соседней Украине на протяжении последних пять лет, явно не способствовали борьбе с преступностью и международным терроризмом. При этом на территории Молдовы ситуация обстоит гораздо лучше: каких-либо сведений о деятельности организаций исламистского толка на территории Днестровского региона молдавские антитеррористические ведомства не публиковали, международное сообщество также ничего не сообщало о деятельности игиловских ячеек в Кишиневе и других городах, да и на бытовом уровне ничего подобного слышно не было.

За комментариями мы обратились к источнику в оборонном ведомстве, который весьма неохотно смог сообщить отрывочные сведения, что минобороны совместно со Службой информации и безопасности (которая играет главенствующую роль) выполняют целый комплекс мероприятий по профилактике распространения террористических и экстремистских идей и недопущения преступников на территорию Молдовы.

Что же касается инцидента, связанного с гибелью украинского силовика, то эта спецоперация в Одесской области, возможно, связана с межгосударственным сотрудничеством. Информацию по террористам на границе с Молдовой украинским коллегам передали именно молдавские силовики, которые, в свою очередь получили данные от российских военных в Приднестровье. Отметим, что по информации нашего собеседникам, несмотря на непростые отношения отдельных молдавских руководителей к русскому миротворческому контингенту, на профессиональном уровне у силовиков налажено взаимодействие и российские военные весьма охотно и на систематической основе делятся информацией со своими молдавскими коллегами о деятельности боевиков всевозможного толка в приграничных районах.

Характерно, что и здесь всплыла тема российского военного присутствия в Приднестровье, которая в последнее время так активно муссируется членами кабмина Майи Санду. Так, на наш провокационный вопрос о возможном выводе российского миротворческого контингента с территории левобережья и возможном росте террористической угрозы в регионе, наш собеседник сообщил, что на данный момент эти заявления носят исключительно агитационный характер и оторваны от реальности, так что и обсуждать их не имеет особого смысла. При этом, по мнению офицера оборонного ведомства, борьба с терроризмом действительно является надгосударственной проблемой и существующее взаимодействие с Москвой по данным вопросам, действительно, имеет право на жизнь.

Александр МЕДВЕДЕВ