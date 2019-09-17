Дерек Хоган: Молдове нужен по-настоящему независимый генеральный прокурор

Соединённые Штаты поддерживают настоящих реформаторов юстиции, готовых отложить в сторону мелкие разногласия и заняться делом. Об этом заявил посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган, на встрече со студентами Юридического факультета Государственного университета Молдовы, состоявшейся 16 сентября, передаёт IPN.

В своём выступлении перед студентами, посвящённом реформе юстиции, посол США уточнил, что после июньских политических изменений лидеры отложили в сторону недопонимания и разногласия, чтобы проложить новый путь. „Он включал в себя публичное обязательство бороться с коррупцией, устранить политические интересы в системе правосудия и построить действительно независимые и демократичные институты”, - сказал посол США.

Дерек Дж. Хоган выразил уверенность в том, что программа реформ премьер-министра Майи Санду способна побороть коррупцию и ускорить экономический рост. „Это не может произойти в одночасье или без широкой политической, общественной и международной поддержки. Международное сообщество готово внести свой вклад в обеспечение успеха этих инициатив. США увеличивают свою помощь судебной системе Республики Молдова”, - сообщил американский дипломат, подчеркнув, что ожидания от правящей коалиции очень высоки.

„Составляющие коалицию партии пока ещё учатся сотрудничать. Даже сами лидеры коалиции признали ряд ошибок, в том числе в связи с процессом назначения некоторых членов Конституционного суда”, - сказал Дерек Хоган. Посол отметил, что для начала Республике Молдова нужен по-настоящему независимый генеральный прокурор. „Предлагаемый правительством законопроект об отборе генерального прокурора направлен на ограничение политического влияния на процесс отбора того человека, который станет генеральным прокурором”, - сказал дипломат.

По словам Дерека Хогана, США поддерживают и реформирование других учреждений, таких как Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата и Высший совет прокуроров.

„Вы заслуживаете судебной системы, которая будет служить и защищать вас. Достичь этого будет непросто, но я обещаю, что конечная цель стоит усилий”, - сказал Дерек Дж. Хоган.