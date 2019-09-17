ПСРМ и блок ACUM подписали новое парламентское соглашение

Блок ACUM и Партия социалистов подписали новое соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали депутаты парламента Михай Попшой, Александр Слусарь и Ион Чебан на брифинге после заседания Парламента.

Как сообщил Чебан, документ будет в широком доступе в течении часа. Он добавил, что договор подразумевает проведение сбалансированной внешней политики, а также “договоренности о ненападении” на местных выборах.

Документ должны подписать премьер-министр Майя Санду, спикер Зинаида Гречаный и президент Игорь Додон.