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Общество
Дмитрий Чубашенко: ACUM финансируется западом через НПО
17.09.2019

Политолог уверен, что члены ПДС и ППДП лукавят, когда говорят, что они чуть ли не на грани банкротства.

«Они говорят, что тратят мало денег на партии. Мол у нас нет денег, мы такие бедные. Но они не говорят о другой вещи, когда сотни или даже тысячи активистов блока ACUM имеют неправительственные организации (НПО) и финансируются западными правительствами. Каждый из них получает до нескольких тысяч евро в месяц», - заявил Чубашенко.

По мнению эксперта НПО, созданы для прикрытия финансирования блока ACUMиз-за рубежа.

«Они работают на партию, а что они делают в этих НПО никто не знает, так как не видна их деятельность. И несмотря на слова членов ACUM, что у них нет денег -  обратите внимание на декларации о доходах членов правительства. Почти все задекларировали около 100 тысяч евро дохода в год», - резюмировал журналист.


 
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