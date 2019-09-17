Игорь Додон встретился с турецким послом и пообщался с Лукашенко

Глава государства провел насыщенный день. Игорь Додон начал неделю с интенсивной работы - глава государства встретился с учащимися, которые получили высокие результаты на прошедшей в начале сентября в Москве Олимпиаде «Мегаполис», после чего встретился с послом Турции в Молдове.

- Провел рабочую встречу с Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

Обсудили вопросы развития двусторонних отношений, отметили необходимость их активизации по важнейшим направлениям в рамках стратегического партнерства между нашими странами.

Поблагодарил господина Посла за активное содействие углублению молдавско-турецкого диалога и выразил признательность руководству Турции за реализацию множества социально-культурных и инфраструктурных проектов на территории Республики Молдова, в особенности в Гагаузской автономии.

В связи с этим высоко оценил усилия турецких партнеров, которые завершают капитальную реконструкцию футбольного стадиона в Комрате. Объект соответствует всем международным стандартам и строится благодаря личной договоренности между башканом автономии Ириной Влах и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2018 году.

Кроме того, рассмотрели запланированное на октябрь открытие многофункционального спортивного комплекса Chișinău Arena. Считаю, что этот не имеющий аналогов объект необходим нашей стране, поэтому мы всячески содействуем завершению строительных работ и сдаче комплекса в эксплуатацию.

В завершение беседы говорили с турецким послом о возможности проведения двусторонней встречи с Эрдоганом в конце сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, - написал в Facebook Додон.

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Также глава государства поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко:

- Провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Провели обмен мнениями о политической ситуации в обеих странах и регионе, о возможности расширения и углубления двусторонних отношений.

С удовлетворением констатировали активизацию контактов во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул, что Республика Беларусь – надежный партнер Республики Молдова.

Кроме того, говорили о проведении заседания Высшего совета Евразийского Экономического союза, который пройдет 1 октября в Ереване, где я также приму участие, - пояснил глава государства в Facebook.