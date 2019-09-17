Сон Ренато Усатого...

Деолигархизация в стране - свершившийся факт, проверки на неподкупность показали свою эффективность и на высокие посты попали люди аполитичные и некоррумпированные. Шор сидит в 13-й тюрьме, а галера с Плахотнюком плывет по реке Бык. И это исключительно заслуга нового министра внутренних дел.

Гарвардский министр экономики тоже показал, на что способен, и вернул в собственность государства аэропорт и Air Moldova. Воровские схемы по импорту электроэнергии ликвидированы, и свет стал дешевле. Уменьшаются и налоги, так как правительство в переговорах с МВФ руководствуется строго интересами народа. И главное - в страну каждый день возвращают по 20 млн долларов из украденного миллиарда.

И тут я проснулся.

Не знаю, как вы, друзья, а я первые сто дней деятельности нового правительства наблюдал только дезорганизованную и некомпетентную компанию, вдруг осознавшую, что в оппозиции было гораздо проще.

Три месяца триада, дорвавшаяся до власти, только тем и занималась, что делила посты и создавала бесполезные комиссии - по расследованию кражи миллиарда и выяснению обстоятельств высылки турецких учителей. Помимо этого новые лидеры несколько раз выезжали за границу, где их гладили по головке иностранные опекуны. Все действия этой власти были направлены на пиар и создание инфоповодов для прессы. Она - эта власть - оказалась глухонемой: она не слышит людей и не способна говорить на их языке.

Ситуация парадоксальная. Мы избавились от одного режима в пользу другого. Из всей этой компании у руля, в выигрыше остаются только самые изворотливые из них. И они делят прибыль не с согражданами, а между собой, пихая друг друга локтями и создавая новый режим по примеру плахотнюковского.