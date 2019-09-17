Изменения в Законе о прокуратуре, принятые в окончательном чтении

Изменение механизма назначения генерального прокурора было принято парламентом во втором чтении прошлой ночью, после 22.00. Таким образом, назначение генерального прокурора президентом страны будет сделано по предложению Высшего совета прокуроров из числа кандидатов, предложенных комиссией, созданной Министерством юстиции. Инициатива была поддержана голосами 55 депутатов, передает IPN.

Несмотря на то, что вначале депутатом ПСРМ Адрианом Лебединским были предложены несколько поправок, они были впоследствии отменены.

Конкурсная комиссия будет состоять из: министра юстиции, бывшего судьи или бывшего прокурора с опытом работы не менее десяти лет в должности прокурора или судьи, международного эксперта с большим опытом работы в прокуратуре или в области борьбы с коррупцией, известного эксперта или профессора в области права, представителя гражданского общества. Признанный национальный эксперт будет назначен в комиссию председателем парламента. Члены комиссии должны пользоваться безупречной репутацией и иметь не менее 10-летний опыт работы по специальности.

Согласно законодательным изменениям, кандидат на должность генерального прокурора должен иметь профессиональный опыт не менее 10 лет в области права, из которых не менее 5 лет в должности прокурора или судьи или 8 лет в должности адвоката или следователя.

Конкурс на должность генерального прокурора будет состоять из двух этапов. Первым будет предварительный отбор кандидатов комиссией, созданной Министерством юстиции, а второй – отбор кандидата Высшим советом прокуроров (ВСП).

Высший совет прокуроров проведет интервью кандидатов, предложенных министром юстиции. Интервью будет записано в видеоформате и будет обнародовано сразу после завершения интервью с последним кандидатом.

Если президент страны отклонит выбранную кандидатуру, ВСП вернет конкурсной комиссии список представленных кандидатов. В результате устранения выявленных нарушений, комиссия может представить ВСП тот же список или другой список кандидатов из числа лиц, которые подали заявки на участие в конкурсе, или принять решение о возобновлении отбора кандидатов.

В соответствии с внесенными изменениями, по запросу министра юстиции или президента страны может быть создана комиссия по оценке деятельности генерального прокурора. Оценка деятельности генерального прокурора будет направлена на проверку того, был ли он незаконно вовлечен в деятельность другого прокурора или незаконно вмешался в другие органы власти, учреждения или работу чиновников для решения любого вопроса или совершения действий, которые серьезно влияют на имидж прокуратуры или независимость прокуроров. В результате оценки деятельности генерального прокурора оценочная комиссия составит мотивированный отчет и предложит ВСП освободить его от должности.

Прекращение полномочий генерального прокурора происходит указом президента по предложению ВСП. На должность заместителя генерального прокурора будет назначено лицо, имеющее не менее пяти лет опыта работы в качестве прокурора за последние 15 лет и организационные возможности.

Кроме того, поправки в Законе о прокуратуре предусматривают расширение числа членов ВСП с 12 до 15 членов.