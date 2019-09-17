Андриан Канду: Banca de Economii начали девальвировать с 2010 года

Бывший председатель парламента, депутат-демократ Андриан Канду утверждает, что Banca de Economii начали девальвировать с 2010-2011 годов. По его словам, за этот период портфель плохих кредитов вырос почти на 100%. Об этом говорилось в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

„Давайте поговорим о том, где начались проблемы Banca de Economii - от плохого управления BEM, мошеннического еще в 2010-2011 годах. На самом деле дыра сформировалась из-за так называемых плохих кредитов. Они давали на лево и на право кредиты, на основе отношений, без покрытия, и когда дело доходило до того, что человека, который взял кредиты, больше не существует или не хочет их возвращать, делал что-то вроде „ride off”, так это называется по-английски – „прощаем этого, другого за то, что он кумэтр”, и так образовалась дыра”, - заявил Андриан Канду.

По его словам, деньги из государственных гарантий были предоставлены после введения специального управления в трех банках - BEM, Banca Socială и Unibank.

Андриан Канду утверждает, что только НБМ решал, когда и сколько предоставляет банкам, и только после введения специальной администрации, а Министерство финансов гарантировало суммы. Кроме того, демократ говорит, что выделение денег из банка администратором должно было быть сделано только через правительственную комиссию, которая проверяет каждый вопрос”, - отметил он.

В ноябре исполняется пять лет с момента решения государства гарантировать чрезвычайные кредиты, предоставленные НБМ неплатежеспособным банкам Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, девальвированные процедурой, которая позже получила название „ограбление миллиарда”.