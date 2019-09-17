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Общество
Депутата партии “Шор” Регину Апостолову госпитализировали. Вчера НАЦ задержал ее и Марину Таубер на 72 часа
17.09.2019

Депутаты партии “Шор” Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны на 72 часа. Они были допрошены в Национальном антикоррупционном центре.

Во время беседы с прокурором Апостоловой стало плохо, была вызвана скорая помощь. Депутата доставили в одну из столичных больниц, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Марина Таубер и Регина Апостолова, сегодня были задержаны в Оргееве. Информацию подтвердили в пресс-службе генеральной прокуратуры. Представители учреждения мотивировали свое решение о немедленном задержании подозреваемых, тем что они покинули парламент, после того, как стало известно о намерение снять с них депутатскую неприкосновенность.

Генеральная прокуратура отмечает, что цель сегодняшнего обращения в парламент состояла не в том, чтобы добиваться задержания подозреваемых, хотя это не противоречит закону, а в том, чтобы депутатский иммунитет не помешал проведению уголовного расследования, который включает в себя комплекс мер», – говорится в заявлении ГП.

Вчера парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с представителей партии “Шор” Марины Таубер и Регины Апостоловой. “За” выступили 56 депутатов. Представители фракции демократической партии призвали перенести голосование на другую дату, чтобы детальней разобраться в вопросе.

С трибуны Парламента врио генпрокурора Думитру Робу сообщил, что следствие располагает доказательствами причастности депутатов к банковскому мошенничеству. По словам прокурора, Таубер и Апостолова будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Илана Шора.

Марина Таубер была задержана вчера вечером на въезде в Оргеев. Сторонники партии “Шор” пытались остановить сотрудников правоохранительных органов.

Регину Апостолову задержали почти в то же время в парке “Иванос” в Оргееве.

15 августа парламент по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу лишил Илана Шора депутатского иммунитета. Депутаты правящей коалиции и оппозиционные демократы единогласно проголосовали за снятие неприкосновенности с лидера партии “Шор”. В начале августа Илана Шора объявили в розыск по линии Интерпола, и как позднее утверждал глава молдавского отделения данной международной организации Виорел Центиу, израильские правоохранители подтвердили факт пересечения политиком границы государства.


 
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