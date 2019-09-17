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Дьяков объяснил почему ДПМ не голосовала за отмену иммунитета депутатов партии “Шор”
17.09.2019

Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков объяснил, почему ДПМ не поддержала прошение генерального прокурора снять депутатскую неприкосновенность с Марины Таубер и Регины Апостоловой.

Димитру Дьякова заявил корреспонденту TV8, что при принятии решения была нарушена процедура.

“Мы не выступали против снятия иммунитета, но мы не голосовали за такой стиль: прийти и все сделать за две секунды. Депутаты не видели никаких материалов, доказательств из прокуратуры. В Румынии и Российской Федерации, как снимается иммунитет? Представляются доказательства, изучаются, и депутаты голосуют тайным голосованием в комитете и тайным голосованием на пленарном заседании. В Положении написано, что в течение 15 дней ходатайство прокурора рассматривается в комиссии, после чего комиссия приходит на пленарное заседание”, – отметил Дьяков.

На вопрос, почему демократы проголосовали за отмену иммунитета бывшего премьер-министра Владимира Филата, не соблюдая процедуру, о которой он говорит, Дьяков ответил:  “И что теперь? Если некоторые делают глупость, должны ли другие повторять подобное? Тогда, по крайней мере, они предоставили некоторые материалы, около 15 страниц”, – сказал почетный председатель демократической партии.

Сегодня парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с представителей партии “Шор” Марины Таубер и Регины Апостоловой. “За” выступили 56 депутатов. Представители фракции демократической партии воздержались от голосования и призвали перенести его на другую дату, чтобы детальней разобраться в вопросе.

С трибуны Парламента врио генпрокурора Думитру Робу сообщил, что следствие располагает доказательствами причастности депутатов к банковскому мошенничеству. По словам прокурора Таубер и Апостолова будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Илана Шора.

Марина Таубер была задержана сегодня вечером на въезде в Оргеев. Сторонники партии “Шор” пытались остановить сотрудников правоохранительных органов.

Регину Апостолову задержали почти в то же время в парке “Иванос” в Оргееве.

Напомним, что за снятия депутатской неприкосновенности с Илана Шора ДПМ проголосовали.


 
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